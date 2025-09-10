Reacția lui Trump după BOMBARDAMENTELE israeliene din capitala Qatarului: „Nu sunt încântat de asta”. Cum justifică Israelul operațiunea din Doha

Președintele american Donald Trump a declarat marți că este „foarte nemulțumit de toate aspectele” atacului israelian asupra Qatarului, promițând că va face o declarație completă pe această temă miercuri.

„Nu sunt încântat de asta”, a spus liderul de la Casa Albă la sosirea la un restaurant din Washington.

„Nu este o situație bună, dar voi spune asta: vrem ca ostaticii să se întoarcă, dar nu suntem încântați de modul în care s-au petrecut lucrurile”, a adăugat Trump, relatează Reuters.

Orientul Mijlociu, pe un butoi de pulberi

În timp ce Israelul a justificat atacurile drept lovituri legitime împotriva Hamas, Qatarul a acuzat statul evreu de „terorism de stat” și a avertizat că ofensiva riscă să submineze negocierile de pace pe care Doha le media între Hamas și Israel.

BREAKING: 🚨 Israel just bombed the heart of Qatar, its capital Doha. Hebrew media claims it was targeted assassination. Israel is a terrorist state. Qatar just experienced it 1st hand. pic.twitter.com/PwOkJD2Upz — Khalissee (@Kahlissee) September 9, 2025

Prim-ministrul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a precizat că raidurile aeriene amenință să deraieze complet discuțiile pentru o încetare a focului.

Atacul a fost condamnat de Arabia Saudită, Egipt, Emiratele Arabe Unite și Uniunea Europeană și riscă să compromită negocierile de încetare a focului în Gaza și eforturile lui Trump de a ajunge la o soluție negociată pentru conflictul care durează de aproape doi ani.

Hamas confirmă victime în rândul liderilor săi

Hamas a anunțat că cinci membri ai organizației au fost uciși în atac, printre care fiul șefului Hamas din Gaza, aflat în exil, și negociatorul principal Khalil al-Hayya.

Gruparea susține că Israelul a eșuat în încercarea de a asasina echipa de negociere pentru încetarea focului.

Rolul Qatarului în războiul Israel – Hamas

Qatarul, aliat strategic al Statelor Unite în afara NATO și gazdă a celei mai mari baze militare americane din Orientul Mijlociu – al-Udeid –, a jucat un rol central ca mediator în negocierile dintre Israel și Hamas. Acum, însă, atacul israelian ar putea afecta într-un mod foarte periculos proces diplomatic, care s-ar putea transforma într-un conflict regional de proporții.

Trump a confirmat că administrația sa a fost informată despre atac chiar înainte ca acesta să aibă loc, printr-un avertisment transmis de armata americană.

„Bombardarea unilaterală în Qatar, o națiune suverană și aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi considerabile și își asumă cu curaj riscuri alături de noi pentru a negocia pacea, nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii”, a scris Trump.

„Cu toate acestea, eliminarea Hamas, care a profitat de suferința celor care trăiesc în Gaza, este un obiectiv demn de urmărit.”

Trump a declarat că i-a cerut trimisului său Steve Witkoff să avertizeze Qatarul că atacul va avea loc , dar Qatarul a contrazis aceste comentarii, afirmând că informațiile potrivit cărora ar fi fost avertizat înainte de atac sunt false și că apelul telefonic din partea unui oficial american a fost primit când exploziile se auzeau deja în capitala Qatarului, Doha.

„Qatarul își rezervă dreptul de a răspunde la acest atac flagrant și va lua toate măsurile necesare pentru a răspunde”, a declarat al-Thani reporterilor. Israelul a ucis un membru al forțelor de securitate interne ale Qatarului în atacul său și a rănit alții, a declarat Qatarul.