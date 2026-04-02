După jaful din ianuarie 2025 de la Muzeul Drents din Assen, coiful de aur al României și brățările dacice au fost găsite. Trei bărbați din Olanda sunt considerați autorii jafului.

Muzeul Național de Istorie a reacționat după ce coiful și brățările au fost recuperate. Într-o postare pe rețelele sociale, reprezentanții muzeului au transmis un mesaj prin care au descris momentul drept unul de „mare bucurie” și de importanță excepțională pentru patrimoniul românesc și european.

Reprezentanții instituției au transmis că vestea recuperării este primită „cu profundă recunoștință” și a mulțumit autorităților din Țările de Jos, în special Poliției și Parchetului din nordul țării, pentru profesionalismul și cooperarea de care au dat dovadă.

Reacția Muzeului Național de Istorie

„Astăzi este, înainte de toate, un moment de mare bucurie. Primim cu profundă recunoștință vestea recuperării coifului și a două dintre brățări. Pentru România, pentru publicul român și pentru toți cei care cred în protejarea patrimoniului comun european, aceasta este o veste de o importanță excepțională.



Mulțumim Poliției și Parchetului din Nordul Țărilor de Jos pentru profesionalism, perseverență și cooperare continuă. Din datele făcute publice până acum, este limpede că a fost vorba despre o investigație amplă, complexă și susținută, la care au lucrat zeci de anchetatori și specialișt, inclusiv în cooperare internațională”, a transmis Muzeul Național de Istorie a României.

Recomandările autorului:

Cine sunt hoții care au furat coiful de la Coțofenești în doar 3 minute. Cum au fost prinși

Povestea coifului de la Coțofenești: istoria tezaurului de aur