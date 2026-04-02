Cine sunt hoții care au furat coiful de la Coțofenești în doar 3 minute. Cum au fost prinși

Trei bărbați din Olanda sunt considerați autorii jafului în care au fost furate coiful de la Coțofenești și brățările dacice din aur. După un an de anchetă, aceștia au fost arestați, au început să coopereze cu procurorii, iar o coiful și două brățări au fost recuperate. Procesul lor începe în aprilie 2026.

Cine sunt hoții coifului de la Coțofenești

Principalii suspecți în acest dosar sunt trei bărbați din nordul Olandei, identificați de anchetatori ca executanții direcți ai furtului.

Douglas Chesley W., în vârstă de 36 de ani, este considerat unul dintre liderii grupului implicat în jaf. Bernhard Z., 35 de ani, ar fi participat direct la pătrunderea în muzeu și distrugerea vitrinelor.

 Jan B., 20 de ani, este cel mai tânăr dintre suspecți și este acuzat că a luat parte la operațiune.

Ancheta a vizat inițial șapte persoane, însă asupra acestora trei s-au concentrat acuzațiile principale. Gruparea provine din zona Heerhugowaard, iar poliția olandeză a ajuns rapid pe urmele lor după jaf.

Cum au acționat

Furtul a avut loc pe 25 ianuarie 2025, la Muzeul Drents. Potrivit procurorilor, cei trei au pătruns în muzeu folosind un dispozitiv exploziv pentru a distruge o ușă exterioară. În interior, au spart vitrinele cu barosul și au sustras coiful și două brățări dacice.

Întreaga operațiune a durat mai puțin de trei minute. Anchetatorii au stabilit că jaful a fost organizat în detaliu și executat la comandă.

„Furtul a fost făcut la comandă, au și primit acontul înainte de executarea furtului. O sumă cash consistentă. Acești hoți au lucrat foarte profesionist și într-un timp extrem de scurt, sub 3 minute, de la intrare până la ieșire.

Au fost întreprinse numeroase căutări și discuții cu inculpații, deoarece doar unul dintre ei știa exact unde sunt piesele ascunse pentru că el le-a ascuns. Ceilalți știau că au fost ascunse, dar nu aveau alte informații.

În momentul furtului coiful a fost scăpat din Hoțul probabil nu se aștepta să ridice o piesă mai grea și pe fondul emoțiilor a scăpat coiful din mână și evident probabil a suferit deteriorări. Piesele au fost îngropate înfășurate într-un prosop”, a declarat Ernest Oberländer-Târnoveanu, pentru Euronews România.

După comiterea furtului, suspecții au fost identificați și arestați în urma unei anchete extinse. Inițial, aceștia au negat implicarea sau au refuzat să ofere informații despre bunurile furate.

Recuperarea artefactelor a fost posibilă abia în aprilie 2026, după ce procurorii au încheiat acorduri cu suspecții, iar aceștia au furnizat detalii despre locul în care erau ascunse.

Ce urmează

Cei trei suspecți se află în arest preventiv și urmează să fie judecați începând cu luna aprilie 2026. Reprezentanții Eurojust au confirmat colaborarea internațională în acest caz.

„Acesta este rezultatul unei colaborări foarte bune între agenția Eurojust și echipa de anchetatori. Ne vom asigura că suspecții vor fi pedepsiți”.

Procurorii susțin că implicarea lor în jaf este documentată și că urmează să răspundă penal pentru furt, distrugere și utilizarea de explozibili.

