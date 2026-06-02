Bloomberg: Oficialii ruși îl avertizează pe Putin că economia Federației Ruse nu mai poate susține războiul împotriva Ucrainei

Ionuț Stan
Vladimir Putin - Foto: Shutterstock
Presiunea financiară provocată de războiul din Ucraina începe să provoace tensiuni la vârful puterii de la Moscova. Potrivit Bloomberg, oficiali din Ministerul de Finanțe și banca centrală avertizează că nivelul actual al cheltuielilor militare riscă să împingă Rusia într-o criză bugetară tot mai dificil de controlat.

Mai mulți oficiali de rang înalt din administrația rusă i-au transmis președintelui Vladimir Putin că ritmul actual al cheltuielilor pentru războiul din Ucraina a devenit tot mai greu de susținut și pune o presiune semnificativă asupra finanțelor statului.

Potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile de la Kremlin și unor documente consultate de Bloomberg, reprezentanți ai Ministerului de Finanțe și ai Băncii Centrale a Rusiei au avertizat că nivelul actual al finanțării pentru apărare riscă să ducă la o creștere accentuată a deficitului bugetar și să afecteze stabilitatea economică a țării.

Îngrijorările s-au intensificat în ultimele luni, pe fondul încetinirii economiei și al deteriorării situației financiare a statului rus. În acest context, oficialii economici au propus noi măsuri de reducere a cheltuielilor din domeniul apărării, considerând că redresarea bugetului va fi dificilă fără măsuri suplimentare de eficientizare.

Dispută la Kremlin între tabăra economică și susținătorii războiului

Potrivit Bloomberg, propunerile de reducere a bugetului militar se lovesc însă de opoziția Ministerului Apărării și a unor influenți oficiali din cercul apropiat al Kremlinului. Aceștia susțin că diminuarea cheltuielilor pentru război ar avea efecte negative asupra economiei ruse, întrucât numeroase companii și industrii depind în prezent de comenzile și contractele finanțate de stat în sectorul militar.

Sursele citate de publicația americană afirmă că Vladimir Putin a cerut Ministerului de Finanțe să identifice economii în alte domenii bugetare înainte de a lua în calcul reduceri ale fondurilor destinate armatei. Mai mult, Ministerul Apărării nu doar că respinge ideea unor tăieri de buget, ci solicită resurse suplimentare pentru a acoperi un deficit de finanțare estimat la aproximativ trei trilioane de ruble în acest an, echivalentul a circa 36 de miliarde de dolari.

Semnalele de avertizare vin într-un moment în care economia rusă dă primele semne clare de slăbiciune după mai mulți ani marcați de cheltuieli masive generate de război.

Economia Rusiei se prăbușește

Ministerul Economiei de la Moscova și-a redus în luna mai prognoza de creștere economică pentru 2026 la doar 0,4%, față de estimarea anterioară de 1,3%. Totodată, datele oficiale indică faptul că economia Rusiei s-a contractat în primul trimestru al anului, pentru prima dată în ultimii trei ani. În paralel, deficitul bugetar a crescut semnificativ în primele patru luni ale anului, în ciuda majorării temporare a veniturilor din exporturile de petrol, influențate de evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu.

Bloomberg notează că rezervele financiare ale Rusiei sunt considerabil mai reduse decât înaintea invaziei din Ucraina. Mai mult, sancțiunile occidentale continuă să afecteze serios veniturile provenite din sectorul energetic, principala sursă de finanțare a bugetului federal.

Pentru a acoperi deficitul în creștere, autoritățile de la Moscova analizează inclusiv introducerea unor taxe speciale asupra profiturilor excepționale obținute de bănci și de companiile din sectorul materiilor prime.

