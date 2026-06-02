Fost polițist, acum patron de restaurant, a fost trimis după gratii după ce a intrat cu mașina într-un stâlp

Un fost polițist de la rutieră va ajunge la închisoare după ce a provocat un accident rutier. Pentru a nu da probe biologice, bărbatul a încercat să inventeze o poveste din care să rezulte că altcineva se aflase la volan.

Procurorii nu s-au lăsat însă „vrăjiți” de povestea individului, scrie Ziarul de Iași. În afacere au mai fost implicate două persoane, care au primit pedepse cu suspendare.

În dimineața zilei de 17 aprilie 2022, în jurul orei 6.00, V.C., patronul unui restaurant din Iași, se afla la volanul autoturismului BMW X7 aparținând soției sale, pe șoseaua Bârnova. La un moment dat, a pierdut controlul direcției și a doborât un stâlp de electricitate, izbindu-se apoi în gardul unei case. Unul dintre telefoanele date la Serviciul 112 a aparținut lui Marinel Loghin, un alt șofer aflat pe șosea. A menționat că șoferul BMW-ului era singur și că părea beat. O șoferiță care a oprit la locul accidentului a deschis portiera dreapta-față a BMW-ului pentru a verifica dacă în mașină se mai află cineva, care ar putea avea nevoie de asistență medicală. Nu mai era nimeni.

Ce a spus polițistul

Când poliția a ajuns la fața locului, Carp a spus inițial că doar se plimba, iar soția sa îl sunase să meargă la locul accidentului. Nu știa a cui e mașina. Îl văzuse pe șofer încuind mașina și fugind, dar nu putea spune mare lucru despre el. Într-adevăr, BMW-ul era de acum încuiat. Deși susținea că nu avea nicio legătură cu accidentul, Carp a sunat la administratorul unei firme de tractări, solicitând prezența unei platforme auto și s-a oferit să o despăgubească pe proprietara gardului pentru daunele cauzate. După cum a rezultat din interceptările telefonice efectuate în timpul anchetei, a și plătit ulterior reparațiile. Declarația dată polițiștilor nu semăna cu ce spusese altora Carp. Un martor l-a auzit spunând că a fost depășit de un alt autoturism, s-a speriat și a virat la stânga, intrând în gard. După accident, Carp a fost condus la spital, dar a refuzat să permită prelevarea probelor biologice.

