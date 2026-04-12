Regiunea din Bulgaria pe care turiștii o compară cu Amalfi. „Prețurile sunt deosebit de mici”

Bulgaria continuă să fie un magnet pentru turiștii străini, scrie Mediafax. Iar o regiune din țara vecină a devenit foarte populară printre britanici, fiind comparată cu mult mai celebra Coastă Amalfi, din Italia.

Despre această zonă din Bulgaria, cei care au vizitat-o spun că este superbă și puțin aglomerată. Și, spre deosebire de alte destinații faimoase, la Marea Neagră sunt prețuri decente.

Ce strategie are Bulgaria

În ultimii ani, numărul turiștilor britanici care merg în Bulgaria a crescut constant.

Laura Evans-Fisk, de la agenția Eurochange, a observat că există o creștere masivă a numărului de britanici pregătiți să își petreacă vacanța de vară în Bulgaria, arată publicația Express.

Potrivit Laurei, zona Sozopol, din sud-estul țării, este o excelentă alternativă pentru faimoasa regiune Coasta Amalfi, din Italia.

„Deși Bulgaria a aderat la zona euro, prețurile pentru lucruri ca mâncarea, cazarea și băuturile sunt încă deosebit de mici. Asta, în comparație cu alte destinații de vacanță populare, precum Grecia, Spania și Italia”, a explicat Evans-Fisk.

Ea a studiat prețurile și a transmis că o bere costă mai puțin de 2 euro în Bulgaria. Pentru o masă, un turist plătește în jur de 10 euro.

„În plus, britanicii nu trebuie să facă compromisuri în ceea ce privește peisajele frumoase și plajele pe care le oferă aceste destinații populare. De fapt, există o mulțime de destinații în Bulgaria care sunt aproape la fel de bune, dar la o fracțiune din cost”, a adăugat specialista în turism.

Sozopol, destinația recomandată britanicilor

Analizând oferta stațiunilor din Bulgaria, ea a recomandat Sozopol.

„Acest oraș de coastă superb are o atmosferă foarte similară cu Positano și Cinque Terre, din faimoasa Rivieră a Italiei. Zona veche a orașului Sozopol este presărată cu case pitorești din lemn și străzi pietruite care au vedere la coasta uimitoare și la apele albastre strălucitoare”, a spus Evans-Fisk.

Sozopol este unul dintre cele mai vechi orașe de coastă din Bulgaria. Orașul este mult mai puțin aglomerat decât alte destinații europene.

Sozopol găzduiește plajele Kavastie și Harmani, precum și numeroase baruri pe plajă. În oraș sunt obiective istorice, inclusiv un castel și mai multe biserici.

