Renumitul regizor de film Bela Tarr a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 70 de ani, a declarat pentru MTI un coleg de breaslă al cineastului ungar, Bence Fliegauf, vorbind în numele familiei acestuia.

Tarr este cunoscut îndeosebi pentru ecranizarea „Satantango” – cu o durată de peste şapte ore – în 1994, după romanul omonim al scriitorului ungar Laszlo Krasznahorkai, laureat al premiului Nobel pentru literatură în anul 2025.

Tarr a semnat de asemenea şi o adaptare după romanul din 1989 al scriitorului – „Az ellenallas melankoliaja” („The Melancholy of Resistance”) -, plasat într-un loc izolat din perioada comunistă, în filmul „Werckmeister Harmonies”, realizat în anul 2000.