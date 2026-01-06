Prima pagină » Actualitate » Regizorul Bela Tarr a murit la 70 de ani. Cineastul ungar, premiat la Festivalul Internaţional de Film Transilvania

Regizorul Bela Tarr a murit la 70 de ani. Cineastul ungar, premiat la Festivalul Internaţional de Film Transilvania

06 ian. 2026, 14:17, Actualitate
Regizorul Bela Tarr a murit la 70 de ani. Cineastul ungar, premiat la Festivalul Internaţional de Film Transilvania
Bella Tarr, foto Profimedia

Renumitul regizor de film Bela Tarr a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 70 de ani, a declarat pentru MTI un coleg de breaslă al cineastului ungar, Bence Fliegauf, vorbind în numele familiei acestuia.

Tarr este cunoscut îndeosebi pentru ecranizarea „Satantango” – cu o durată de peste şapte ore – în 1994, după romanul omonim al scriitorului ungar Laszlo Krasznahorkai, laureat al premiului Nobel pentru literatură în anul 2025.
Tarr a semnat de asemenea şi o adaptare după romanul din 1989 al scriitorului – „Az ellenallas melankoliaja” („The Melancholy of Resistance”) -, plasat într-un loc izolat din perioada comunistă, în filmul „Werckmeister Harmonies”, realizat în anul 2000.

Regizorul ungar a fost recompensat anul trecut la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) cu Premiul pentru întreaga activitate.

