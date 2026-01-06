CONTROVERSĂ Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu”
Renumitul regizor de film Bela Tarr a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 70 de ani, a declarat pentru MTI un coleg de breaslă al cineastului ungar, Bence Fliegauf, vorbind în numele familiei acestuia.
Tarr este cunoscut îndeosebi pentru ecranizarea „Satantango” – cu o durată de peste şapte ore – în 1994, după romanul omonim al scriitorului ungar Laszlo Krasznahorkai, laureat al premiului Nobel pentru literatură în anul 2025.
Regizorul ungar a fost recompensat anul trecut la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) cu Premiul pentru întreaga activitate.