Reguli mai stricte la programarea examenelor auto și schimbări în testul teoretic, în 2026. Unii șoferi își vor reînnoi permisul la fiecare trei ani

Anul 2026 vine cu modificări semnificative pentru viitorii șoferi din Regatul Unit. Mai exact, autoritățile britanice pregătesc reguli mai stricte pentru programarea examenelor auto și schimbări în testul teoretic, pe fondul unor liste de așteptare foarte mari.

Cererea pentru testele de conducere continuă să depășească capacitatea sistemului, iar lipsa examinatorilor rămâne o problemă constantă.

Conform datelor analizate de Oficiul Național de Audit din Marea Britanie, obiectivul de reducere a timpului mediu de așteptare pentru un examen auto la șapte săptămâni nu va fi atins mai devreme de următorii doi ani.

În anul financiar 2020–2021, peste 1,1 milioane de teste nu au putut fi susținute, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, iar aproape 360.000 dintre acestea nu au fost încă reprogramate, ceea ce contribuie la blocajul actual, potrivit bzi.ro.

Raportul Oficiului Național de Audit arată că aproape unul din trei cursanți a ajuns să plătească sume considerabile unor terți pentru a obține un loc la examen.

Această practică a rezervării în bloc a testelor și revânzarea acestora a devenit frecventă, în special pe fondul întârzierilor mari.

Doar cursanții vor putea programa examenul practic, din 2026

Agenția pentru Standarde în Domeniul Conducerii Auto și al Vehiculelor a anunțat că, din primăvara anului 2026, doar cursantul va avea dreptul să își programeze examenul practic, iar nstructorii auto nu vor mai putea face rezervări în numele elevilor.

Mai mult, fiecare candidat va putea modifica programarea de maximum două ori, iar schimbările vor fi limitate la centre de examinare aflate în apropierea locației inițiale.

Vor fi considerate modificări schimbarea datei sau orei, schimbarea centrului de examinare sau schimbul programării cu un alt cursant care are deja un test rezervat. Măsura urmărește să reducă blocarea artificială a locurilor și revânzarea acestora.

Tot de anul viitor, examenul teoretic auto va fi actualizat cu întrebări privind resuscitarea cardiopulmonară și utilizarea defibrilatoarelor automate. Astfel, autoritățile urmăresc astfel creșterea nivelului de pregătire a populației pentru situații de urgență, în contextul ratelor scăzute de supraviețuire în caz de stop cardiac.

Modificările nu vor afecta durata, costul sau gradul de dificultate al testului, iar noile informații au fost deja incluse în materialele oficiale de pregătire.

De asemenea, tot în Marea Britanie există dezbateri privind introducerea unor teste obligatorii de vedere pentru șoferii cu vârsta peste 70 de ani, după ce opticienii au semnalat cazuri frecvente de persoane inap­te pentru condus. Dar, deocamdată, autoritățile au anunțat că sistemul actual rămâne neschimbat.

Conform Codului Rutier britanic, șoferii peste 70 de ani trebuie să își reînnoiască permisul la fiecare trei ani și, indiferent de vârstă, toți conducătorii auto sunt obligați să declare afecțiuni medicale care pot afecta capacitatea de a conduce.

Orcie sesizăre poate fi făcută, inclusiv de medici, opticieni sau membri ai familiei către Agenția pentru Permise de Conducere și Înmatriculări.