Cât costă să faci școala de șoferi în România, în 2025 + ce documente sunt necesare

Cine vrea să facă școala de șoferi în 2025 trebuie să știe că prețurile variază în funcție de categoria aleasă.

Mai exact, pentru categoria AM avem tarife care pornesc la 2.000 de lei, iar cele pentru categoria DE, adică autobuze cu remorcă pot ajunge și la peste 6.000 de lei.

La sumele acestea se mai adaugă și alte taxe, astfel cele finale pot fi unele destul de mari.

Cât costă școala de șoferi în 2025?

Există totodată și o sumă generală, în funcție de mașina pe care elevul o alege, mai nouă, mai performantă, prețul poate fi mai mare sau mai mic decât pentru o mașină obișnuită.

În funcție de categoria pe care o alege elevul, prețurile sunt următoarele:

categoria AM (mopede, vârsta minimă: 16 ani): 2.000-3.000 de lei

categoria A1 (motociclete până la 125 cm³, vârsta minimă: 16 ani): 2.500-3.500 de lei

categoria A2 (motociclete până la 35 kW, vârsta minimă: 18 ani): 2.500-4.000 de lei

categoria A (motociclete fără limită de putere, vârsta minimă: 24 de ani): 2.500-4.500 de lei

categoria B (autoturisme până la 3.500 kg, vârsta minimă: 18 ani): 2.500-3.500 de lei

categoria BE (autoturisme cu remorcă mai mare de 750 kg): 2.000-3.000 de lei

categoria C (camioane peste 3.500 kg, vârsta minimă: 21 de ani): 3.500-5.000 de lei

categoria CE (camioane cu remorcă): 3.500-5.500 de lei

categoria D (autobuze, vârsta minimă: 24 de ani): 4.000-6.000 de lei

categoria DE (autobuze cu remorcă): 4.500-6.500 de lei

Mai trebuie însă achitate și alte taxe. Fișa medicală costă în jur de 200 de lei, iar avizul psihologic poate ajunge la 150 de lei.

Documentele necesare pentru înscrierea la școala de șoferi

cartea de identitate, în original și copie;

cazierul judiciar, obținut de la poliție sau online;

adeverință de la medicul de familie care să ateste că persoana în cauză este aptă pentru școala de șoferi;

avizul psihologic;

fișa medicală, obținută la o unitate medicală acreditată pentru eliberarea acestui tip de document pentru școala de șoferi.

După finalizarea cursurilor, candidaților le trebuie un alt dosar cu următoarele acte:

fișă școlarizare eliberată de către școala de șoferi;

cerere de examinare;

cazier judiciar cu mențiunea „Examen Auto”

dovada achitării taxei pentru permisul auto;

copie carte de identitate;

viză medicală.

