Mihai Tănase
16 oct. 2025, 10:35, Actualitate
Loteria Română anunță un report record de peste 40,29 milioane de lei (7,91 milioane de euro) la categoria I a jocului Loto 6/49, pentru tragerea de joi, 16 octombrie 2025.

Loteria Română organizează joi, 16 octombrie 2025, noi trageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile precedente din 12 octombrie au fost acordate peste 28.700 de câștiguri, în valoare totală de 2,63 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de 40,29 milioane de lei, echivalentul a peste 7,91 milioane de euro. Este unul dintre cele mai mari premii puse în joc în 2025.

La ultima extragere din 12.10.20205, numerele norocoase au fost: 5, 31, 33, 39, 36, 45.

La Noroc, se joacă un report cumulat de peste 3,32 milioane de lei (aproximativ 652.000 de euro), iar la Joker, categoria I are un report de peste 35,13 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro). La categoria a II-a a aceluiași joc, potul depășește 1,31 milioane de lei, adică 258.600 de euro.

La Noroc Plus, reportul de la categoria I este de peste 55.000 de lei, în timp ce la Loto 5/40, categoria I aduce un report de peste 569.300 de lei (aproape 111.700 de euro).

Jocul Super Noroc vine, de asemenea, cu un report cumulat de peste 27.100 de lei.

Ultimul mare premiu, câștigat în luna mai

Ultima dată când s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49 a fost pe 11 mai 2025, când un jucător a obținut un câștig de aproximativ 1,96 milioane de euro. Biletul norocos a fost completat online, prin aplicația AmParcat.ro, cu două variante simple la 6/49 și una la Noroc.

A fost al doilea câștig de categoria I din acest an, după ce un alt norocos din Timișoara a obținut, pe 30 martie 2025, un premiu de 6,3 milioane de euro. După plata impozitului, acesta a rămas cu 3,8 milioane de euro.

Loteria Română reamintește că biletele pot fi cumpărate în agențiile loto sau online, prin platforma oficială.

Rezultatele vor fi anunțate imediat după extragere, pe site-ul loto.ro, pe paginile oficiale de Facebook și YouTube, precum și la TVR 1, în timpul emisiunii dedicate.

