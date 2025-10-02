Prima pagină » Actualitate » Numerele loto extrase la tragerile de joi, 2 octombrie 2025. REPORT de peste 7,13 milioane de euro, la Loto 6/49

02 oct. 2025, 17:24, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Duminică, joi, 2 octombrie, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 5 octombrie 2025.

La tragerile loto de duminică, 28 septembrie 2025 , Loteria Română a acordat 35.296 de câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 2 octombrie 2025:

Joker: ora 18:30
Noroc Plus: ora 18:30
Loto 5 din 40: ora 18:30
Super Noroc: ora 18:30
Noroc: ora 18:30
Loto 6 din 49: ora 18:30

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 2 octombrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,21 milioane de lei (peste 7,13 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 556.100 de euro).

  • La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 680.428,80 de lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție loto din Arad;
  • 53.711,56 de lei este câștigul înregistrat la categoria a III-a, tot la Noroc. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Timișoara.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,68 milioane de lei (peste 6,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1 milion de lei (peste 197.300 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 109.500 de lei (peste 21.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 262.300 de lei (peste 51.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 67.700 (peste 13.300 de euro).

La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.200 de euro).

FOTO – Caracter ilustrativ: Alexandra Pandrea / Gândul

