Poet, disident, om de afaceri și nu în ultimul rând un pasionat bucătar, Mircea Dinescu nu pierde niciun prilej de a împărtăși din secretele sale culinare.

Într-o postare pe contul său de Facebook, Mircea Dinescu le-a propus admiratorilor săi o rețetă savuroasă, care poartă amprenta inovației, marca sa personală când vine vorba de gastronomie.

Poetul a lansat invitația unui grătar plin de bunătăți de sezon, gătite seara precedentă.

Însă, ineditul rețetei vine din faptul că preparatele coapte nu conțin carne, ci sunt numai legume, zarzavaturi și chiar fructe.

De la gogoșari umpluți la sosuri de cuișoare

”Ceea ce am produs aseară, l-am chemat și pe nea Marin, legumele s-au copt, nu s-au fiert. Am avut legume de la prietenul meu, uitați ce frumusețe. În afară de mireasmă s-a făcut un sos, am mai adăugat aseară și usturoi și cuișoare. Bun, hai să scoatem și o vânătă. Natura asta se joacă nu numai cu gustul, dar culorile știi… Ăsta e un cartof, era să îmi umplu și șoșonii. Gogoșar umplut, știi ce bun e? Am pus 3 sau 4 portocale”.

În videoclipul său, Dinescu a explicat că s-a inspirat din bucătăria veche românească, unde nu se puneau numai condimente clasice, ci se experimentau diferite combinații deseori surprinzătoare.

”Asta ce crezi că e? Se pune în cozonac, stafide. Usturoiul ăsta copt, eu sunt înnebunit, e ca o bomboană fondantă. Ăștia umpluți (n.r. – ardei) acadea. Noroc, la mulți ani!, a mai comentat talentatul bucătar”.

