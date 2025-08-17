Secretul longevității mediteraneene: dieta CRETANĂ. Care sunt beneficiile și ce alimente recomandă specialiștii

Pe insula Creta, din Grecia, oamenii trăiesc mai mult și mai sănătos decât media europeană. Secretul nu stă în suplimente sau restricții drastice, ci în mâncăruri simple, gustoase și sănătoase.
Localnicii nu i-au dat o denumire, dar specialiștii îi spun dieta cretană, parte a stilului mediteranean.
În prezent, este poate una dintre cele mai sănătoase diete din lume.
Dieta cretană nu este, de fapt, o dietă în sensul clasic, adică nu numără caloriile consumate și nici nu exclude grupe întregi de alimente. Vorbim mai degrabă de un mod de viață, transmis din generație în generație, în care mesele sunt lente, simple și consistente.
În anii ’50, mai mulți cercetători au observat că locuitorii din Creta aveau cele mai scăzute rate de boli de inimă din Europa și trăiau mai mult decât media „Bătrânului continent”. Secretul lor: consumul de alimente locale, de sezon și cu măsură.
Ce mănâncă oamenii din Creta? Legume, ulei de măsline, pește, brânzeturi fermentate și ierburi aromatice. Toate acestea stau la baza meselor zilnice. Carnea, în schimb, apare rar spre foarte rar în meniuri.
Dieta cretană este, azi, baza dietei mediteraneene moderne și mulți o consideră cea mai pură formă a acesteia.
Principiile de bază ale dietei cretane sunt următoarele:
Printre alimentele recomandate avem:
Dieta cretană oferă protecție cardiovasculară, efect antiinflamator și ajută la menținerea greutății pe termen lung. De asemenea, consumul de fibre și evitarea zaharurilor rafinate stabilizează glicemia, reducând riscul de diabet de tip 2.
Numeroase studii recente au arătat și câteva beneficii cognitive: risc mai mic de demență și o calitate a vieții superioară la vârste înaintate.
Specialiștii în nutriție recomandă să alegem ingrediente proaspete și locale – legume, fructe, ulei de măsline extravirgin, leguminoase – dacă vrem să adoptăm dieta cretană. Un alt sfat bun: gătește simplu și folosește ierburi aromatice în loc de sosuri grele. În plus, este bine să planifici mesele și să mănânci lent, dar și să faci zilnic mișcare.
Idei de meniuri simple, cu inspirație din dieta cretană:
RECOMANDAREA AUTORULUI:
Cum să nu te îngrași în vacanță. SECRETUL dezvăluit de un medic nutriționist
Mihaela BILIC propune două rețete dietetice de vară. Află secretul celei mai bune salate de vinete și cum se prepară piperchi
7 fructe încărcate de PROTEINE care trebuie consumate vara. Ce ne recomandă nutriționiștii
La ce este bun ceaiul din cozi de CIREȘE. Află totul despre beneficii și proprietăți, dar și la ce trebuie să fiți atenți când îl consumați