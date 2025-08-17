Secretul longevității mediteraneene: dieta CRETANĂ. Care sunt beneficiile și ce alimente recomandă specialiștii

Pe insula Creta, din Grecia, oamenii trăiesc mai mult și mai sănătos decât media europeană. Secretul nu stă în suplimente sau restricții drastice, ci în mâncăruri simple, gustoase și sănătoase.

Localnicii nu i-au dat o denumire, dar specialiștii îi spun dieta cretană, parte a stilului mediteranean.

În prezent, este poate una dintre cele mai sănătoase diete din lume.

Ce este dieta cretană

Dieta cretană nu este, de fapt, o dietă în sensul clasic, adică nu numără caloriile consumate și nici nu exclude grupe întregi de alimente. Vorbim mai degrabă de un mod de viață, transmis din generație în generație, în care mesele sunt lente, simple și consistente.

În anii ’50, mai mulți cercetători au observat că locuitorii din Creta aveau cele mai scăzute rate de boli de inimă din Europa și trăiau mai mult decât media „Bătrânului continent”. Secretul lor: consumul de alimente locale, de sezon și cu măsură.

Ce mănâncă oamenii din Creta? Legume, ulei de măsline, pește, brânzeturi fermentate și ierburi aromatice. Toate acestea stau la baza meselor zilnice. Carnea, în schimb, apare rar spre foarte rar în meniuri.

Dieta cretană este, azi, baza dietei mediteraneene moderne și mulți o consideră cea mai pură formă a acesteia.

Principiile de bază ale dietei cretane sunt următoarele:

Alimente proaspete și de sezon (legume, fructe, leguminoase, ierburi aromatice și cereale integrale);

(legume, fructe, leguminoase, ierburi aromatice și cereale integrale); Grăsimi sănătoase (uleiul de măsline extravirgin este sursa principală, iar untul și grăsimile rafinate sunt evitate);

(uleiul de măsline extravirgin este sursa principală, iar untul și grăsimile rafinate sunt evitate); Proteine moderate (pește, fructe de mare, lactate fermentate și ouă, foarte rar carne roșie);

(pește, fructe de mare, lactate fermentate și ouă, foarte rar carne roșie); Consum moderat de vin roșu (de regulă, la masă, dar niciodată în exces);

(de regulă, la masă, dar niciodată în exces); Activitate fizică zilnică (mers pe jos, grădinărit, muncă în aer liber);

(mers pe jos, grădinărit, muncă în aer liber); Mese lente și echilibrate (fără fast food și/sau gustări compulsive).

Printre alimentele recomandate avem:

Uleiul de măsline – este elementul central al dietei cretane, folosit în salate, supe și gătit la foc mic; bogat în grăsimi mononesaturate și antioxidanți, protejează inima și vasele de sânge;

– este elementul central al dietei cretane, folosit în salate, supe și gătit la foc mic; bogat în grăsimi mononesaturate și antioxidanți, protejează inima și vasele de sânge; Legumele, fructele și cerealele integrale – roșiile, vinetele, dovleceii, ceapa, usturoiul, ardeiul și cartofii, consumate după sezon; fructele reprezintă desertul natural al cretanilor;

– roșiile, vinetele, dovleceii, ceapa, usturoiul, ardeiul și cartofii, consumate după sezon; fructele reprezintă desertul natural al cretanilor; Peștele și lactatele fermentate – peștele gras (sardine, anșoa, macrou) furnizează omega-3, iar iaurtul și brânzeturile fermentate (feta) completează aportul proteic.

Beneficii pentru sănătate

Dieta cretană oferă protecție cardiovasculară, efect antiinflamator și ajută la menținerea greutății pe termen lung. De asemenea, consumul de fibre și evitarea zaharurilor rafinate stabilizează glicemia, reducând riscul de diabet de tip 2.

Numeroase studii recente au arătat și câteva beneficii cognitive: risc mai mic de demență și o calitate a vieții superioară la vârste înaintate.

Specialiștii în nutriție recomandă să alegem ingrediente proaspete și locale – legume, fructe, ulei de măsline extravirgin, leguminoase – dacă vrem să adoptăm dieta cretană. Un alt sfat bun: gătește simplu și folosește ierburi aromatice în loc de sosuri grele. În plus, este bine să planifici mesele și să mănânci lent, dar și să faci zilnic mișcare.

Idei de meniuri simple, cu inspirație din dieta cretană:

Mic dejun

Iaurt cu miere și nuci

Pâine integrală cu roșii, ulei de măsline și oregano

Fructe de sezon

Prânz

Fasole albă în sos de roșii cu morcovi și țelină

Salată cu ulei de măsline, măsline și brânză feta

Pâine integrală

Cină

Pește la grătar cu legume coapte și cartofi la cuptor

Salată verde cu lămâie și ulei de măsline

Pahar de vin roșu (opțional)

Gustări

Nuci, migdale sau alune

Fructe

Brânză cu roșii cherry

Deserturi ocazionale

Fructe coapte sau compot de casă fără zahăr.

