Nicușor și drona. Mircea Dinescu, DEDICAȚIE pentru președintele României după episodul dronei: „S-o caute de ouă sau halva”

Mircea Dinescu – poet, scriitor și publicist român – i-a dedicat președintelui Nicușor Dan o fabulă pentru preșcolari, așa cum a punctat în mesajul postat, intitulând-o „Nicușor și drona.” Cu siguranță, poetul Mircea Dinescu s-a inspirat din declarațiile făcute luni seara de președintele României, în cadrul interviului cu Mihai Gâdea, în care a fost discutat și subiectul care a stârnit diverse întrebări, dileme și controverse în spațiul public, dar și la nivelul Ministerului Apărării.

Întrebat de Mircea Badea dacă drona rusească intrată pe teritoriul României era înarmată, președintele Nicușor Dan a răspuns franc și la obiect că „până nu pui mâna, nu poți să știi.”

„Eu nu am informația asta, pentru că avea ceva înăuntrul ei care nepunând mâna pe ea , nu putem ști ce avea înăuntru. Cum s-a spus de atâtea ori, ea a fost urmărită de avioanele noastre și ale partenerilor. …A ieșit din teritoriul aerian și nu mai putea să fie urmărită … s-a dus în Ucraina, de unde venise”, a răspuns șeful statului, fiind întrebat dacă era înarmată drona care a pătruns în țară.

Nicu șor și drona

(Fabulă pentru preșcolari)

Noi ce visam o viață mic-burgheză,

nu să dansăm ca urșii-n lanț, pe jar,

am pus un ciung să frece-n maioneză

și am ales un Voievod hilar,

ce, neputînd să bage mîna-n dronă

s-o caute de ouă sau halva,

chiar ne-a cîntat cu vocea sa afonă:

ori îi ceva, ori merge undeva!

„Ar fi trebuit să comunicăm numai după ce doboram o dronă”

Generalul (r) Ştefan Dănilă a precizat într-un interviu pentru Gândul că era aproape obligatoriu ca această dronă să fie doborâtă, explicând cu argumente de ce crede că nu s-au respectat regulile de comunicare la nivelul Ministerului Apărării, mai ales într-un asemenea context.

Reamintim că Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a oferit, luni, o nouă explicație, după ce o dronă rusească a intrat sâmbătă în spațiul aerian al României, dar nu a fost doborâtă de avioanele F16, deși aveau permisiunea să o facă.

Potrivit acestuia, „contactul cu drona a fost intermitent” și „dacă ar fi avut tot timpul contact vizual, poate ar fi dat-o jos.”

