Cum a fost acuzat Mircea Dinescu că își cumpără pantofi de lux cu banii „FURAȚI la Revoluție”

Dracu’ m-a pus saptămâna trecută să comit un poem metafizic în care încercam sa tranfer bietului meu corp drama unui împărat german, sosit desculț la Canossa în plină iarnă spre a-i cere iertare papei care-l excomunicase.

Câțiva belferi, confundând Canossa cu Prada, m-au acuzat ca îmi pot permite sa îmi cumpăr pantofi de la marile firme italiene, fiindcă am furat la revoluție.

Așadar, critica literară după treizeci de ani de capitalism românesc și-a atins zenitul.