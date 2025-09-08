Cum a fost acuzat Mircea Dinescu că își cumpără pantofi de lux cu banii „FURAȚI la Revoluție”

15:03
Poetul Mircea Dinescu a publicat, pe pagina sa de Facebook, un nou poem metafizic, condimentat cu ironii și umor amar, adresat criticilor săi. În textul publicat recent, acesta povestește cum, după ce a scris un poem despre împăratul german care a mers desculț la Canossa pentru a cere iertare Papei, a fost acuzat de unii că își permite să-și cumpere pantofi de la marile firme italiene pentru că ar fi „furat la Revoluție”.
Canossa nu-i o firmă de pantofi
Dracu’ m-a pus saptămâna trecută să comit un poem metafizic în care încercam sa tranfer bietului meu corp drama unui împărat german, sosit desculț la Canossa în plină iarnă spre a-i cere iertare papei care-l excomunicase.Câțiva belferi, confundând Canossa cu Prada, m-au acuzat ca îmi pot permite sa îmi cumpăr pantofi de la marile firme italiene, fiindcă am furat la revoluție.Așadar, critica literară după treizeci de ani de capitalism românesc și-a atins zenitul.Eu plec să-mi iau pantofi de la Canossa(Psalm)
Mă întâlnesc așa de rar cu minecă-ncep să cred și eu că-s dus cu pluta.Urc în vagon și trenul, de rușine,își schimbă destinația și ruta.Sun la prieteni și-mi raspunde gaiacare i-a transferat în altă lume.Mă caută spitalul și pârnaia,mă uit în buletin și nu am nume.Visez că sânt copil și-o strig pe mamasă mă înfașe bine, să fac nani,dar vine moartea să își ia pastrama,să vadă și ea ce gustoși sânt anii.Voi însă îmi cântați la cap prohodulși-o hărțuiți pe Mater dolorosacă-i răstigniți a doua oara plodul…eu plec să-mi iau pantofi de la Canossa.(…)
Sursa foto: Mediafax Foto / Valentina Sarosi
AUTORUL RECOMANDĂ: