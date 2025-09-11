Prima pagină » Actualitate » REVOLTA din Nepal, trăită din România: „Ne omoară copiii. Țara sângerează. E golită de viitor”

REVOLTA din Nepal, trăită din România: „Ne omoară copiii. Țara sângerează. E golită de viitor"

Denis Andrei
11 sept. 2025, 09:06, Actualitate
REVOLTA din Nepal, trăită din România: „Ne omoară copiii. Țara sângerează. E golită de viitor”
Foto: Profimedia images

Nepalul trece prin cea mai gravă criză politică și socială din ultimele decenii: proteste violente, zeci de morți, sute de răniți și clădiri oficiale incendiate. Departe de casă, comunitatea nepaleză din România privește cu durere și teamă imaginile de pe rețelele sociale și vorbește despre corupție, un viitor furat și speranța unei schimbări aduse de tineri.

Criza politică și socială din Nepal a ajuns la un punct de cotitură. Protestele izbucnite la începutul lunii septembrie au degenerat în confruntări violente soldate cu cel puțin 20 de morți și sute de răniți. Parlamentul a fost incendiat, iar premierul KP Sharma Oli și-a dat demisia sub presiunea străzii.

La aproape 7.000 de kilometri distanță, nepalezii din România trăiesc revolta de acasă cu sufletul strâns. Mulți se tem pentru siguranța familiilor lor, în timp ce alții își ridică vocea pentru a spune ce se întâmplă.

Revolta din Nepal cutremură diaspora din România

Aparsha Joshi, o tânără de 29 de ani stabilită în România din 2016, povestește printre lacrimi cum tragedia i-a lovit poporul.

„Acest protest a fost organizat pentru două motive. Primul – să nu fim izolați, să avem libertatea de exprimare. Și al doilea – să se pună capăt corupției. Dar ce au făcut? Ne-au împușcat copiii. În doar șase ore au ucis 20 de tineri neînarmați. Au tras direct în capul lor. În cap! Cum să ne simțim, când ne omoară copiii?”, spune ea, potrivit Antena 3.

Aparsha vorbește despre o „țară golită de viitor”, unde tinerii nu mai găsesc oportunități și sunt obligați să plece.

„Avem resurse, avem turism, dar guvernanții nu administrează corect. Noi plătim taxe, iar ei au miliarde în bănci elvețiene. De asta suntem peste tot: în Australia, Canada, Cipru, România. Noi, tinerii, ar trebui să fim în Nepal, să ne construim viitorul acolo!”, adaugă ea.

„Nepobabies”, scânteia revoltei din Nepal

Furia s-a concentrat asupra așa-numiților „nepobabies”, copiii liderilor corupți, care etalează luxul pe rețelele sociale în timp ce țara se confruntă cu șomaj și sărăcie. Postările lor cu vacanțe exotice și obiecte de lux au devenit scânteia revoltei.

Ca reacție, tinerii nepalezi au început să le expună viața de opulență online, iar guvernul a încercat să blocheze platformele sociale. Măsura a avut efectul invers, alimentând furia străzii.

Phursang Lama, liderul comunității nepaleze din București, crede că Generația Z este motorul schimbării.

„Principalul motiv este corupția uriașă a politicienilor. Generația mea a fost mai resemnată. Dar acum Gen Z vrea să își facă singură viitorul. Nu mai așteaptă”, spune el.

El confirmă tragedia de la începutul protestelor: „Aproape 20 de copii au murit, unii în uniforme școlare. Peste 250 de oameni au fost răniți. Dar acum armata s-a alăturat tinerilor. Politicienii corupți au fugit sau și-au dat demisia. Se încearcă o reconstrucție de la zero”.

Foto: Profimedia images

Foto: Profimedia images

Comunitatea nepaleză din România, mesaj emoționant: „Vom reconstrui din nou Nepalul”

În România, comunitatea nepaleză numără zeci de mii de membri. Rețelele lor sociale sunt pline de mesaje de doliu și apeluri pentru schimbare.

„Cel mai greu este să nu fiu cu familia atunci când țara sângerează. Simt furia din mine, simt că și eu sângerez împreună cu compatrioții mei”, spune Aparsha.

Deși durerea e uriașă, speranța rămâne. „Da, am pierdut monumente, Parlamentul, casele liderilor. Dar ele se pot reconstrui. Ce nu mai putem aduce înapoi sunt viețile copiilor noștri. Noi vom reconstrui din nou Nepalul”, adaugă ea.

Phursang Lama este convins că schimbarea este inevitabilă: „Cred că va fi o schimbare mare. Politicienii corupți au fost înlăturați. Acum e șansa tinerilor să construiască o țară nouă”.

