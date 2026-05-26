Revoltă în rândul primarilor. Noua lege a salarizării le scade salariul. Sporul de fonduri europene se înjumătățește. Astfel, le scad veniturile cu sume cuprinse între 500 și 800 de lei. Cât câștigă acum, în medie, un primar

Legea Salarizării prezentată de ministrul demis al Muncii, Dragoș Pîslaru, naște deja controverse. Nici bine nu a ajuns la dezbateri în Parlament că deja provoacă valuri de nemulțumiri. Gândul a vorbit cu mai mulți primari din România. Funcționarii ajung astfel să câștige mai mult ca ei, cei care răspund de tot ce se semnează în primărie. Nu înțeleg de ce nu se aplică același principiu pentru toți, de ce nu se păstrează același spor de 40%.

Mai mulți primari au spus că legea salarizării le scade veniturile, prin faptul că li se înjumătățește sporul de lucru cu fonduri europene. Scăderea de venit a primarilor de municipii ar urma să fie între 500 și 800 de lei, conform datelor consultate de Gândul. În acest moment, un primar de municipiu are un venit mediu de 17.801 lei net, dar diferă în funcție de numărul de locuitori din unitatea administrativ-teritorială. După intrarea în vigoare a legii, venitul mediu al primarului ar urma să scadă la 17.269 de lei net.

„Veniturile noastre scad, la primari. Crește coeficientul la indemnizație, dar scade procentul de majorare pe fonduri de la 40% la 20%. Creșterea pe coeficient nu acoperă pierderea. Am calculat la mine și e 600 de lei scădere”, a transmis un primar.

Primarii spun că scăderea veniturilor se simte ca o penalizare, în condițiile în care funcționarii din primăria ajung să aibă venituri mai mari decât edilul.

„Se scoate prevederea că niciun funcționar nu poate depăși viceprimarul. La ce scandal e pe faptul că se cresc indemnizațiile demnitarilor, cred că în câțiva ani iar ne bate la salarizare orice inspector, cum a mai fost până în 2017. La ministere, ministrul era sub orice director pentru că nu a fost frâna asta. ”, a mai spus un primar.

Primarilor le scade venitul – coeficientul a crescut, dar scade sporul de fonduri europene de la 40 la 20%

Salariul mediu net al primarilor va scădea cu 500-800 de lei, după ce intră în vigoare legea salarizării. Mai mult, un funcționar public din primăria va putea câștiga, astfel, mai mult decât primarul, care răspunde cu semnătura pentru bugete care ajung și la 2 miliarde de euro (buugetul Capitalei) sau 500-600 mil. euro, pentru orașele mari ale țării.

Conform legii salarizării din 2017, niciun funcționar public nu poate avea venitul mai mare decât primarul.

Cât câștigă un primar în România

Un salariu mediu de primar are un coeficient care se aplică la salariul minim brut pe țară. Coeficientul depinde de numărul de locuitori al localității sau rangul ei: oraș, comună etc. La un coeficient mediu de 6, cu spor de 40% pentru fonduri europene, venitul unui primar ajunge acum la 17.801 lei net. Dacă se pune în aplicare legea salarizării în forma actuală, venitul mediu net scade la 17.289 lei lunar.

Salariile primarilor nu au mai crescut din 2018 șio au fost plafonate succesiv prin celebrele OUG Trenuleț de la final de an.

