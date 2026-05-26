Patrick André de Hillerin îl „taxează" pe ministrul interimar al Muncii, după ce și-a calculat salariul: „Greșit! Ați fost demis"

Ruxandra Radulescu
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin comentează afirmația ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, potrivit căreia salariul său, ca oficial al Guvernului, va crește cu 2.500 de lei, potrivit noii legi a salarizării. Hillerin îi reamintește lui Pîslaru că la momentul implementării noii legi, acesta nu va mai deține funcția de ministru, având în vedere că Guvenul a fost demis, în urma moțiunii de cenzură.

După ce a prezentat noua lege a salarizării unitare, luni, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat în fața jurnaliștilor  prezenți că salariul său va crește cu 2.500 de lei. Patrick Andre de Hillerin îi atrage atenția că afirmația este una greșită.

„Ieri, ziariștii l-au întrebat pe Dragoș Pîslaru cât va crește salariul lui atunci când va intra în vigoare noua lege a salarizării unitare, care încă nu a fost votată.
Domnul Pâslaru, foarte ager, a făcut live niște calcule și a rostit: cu 2.500 de lei.
Greșit, domnule Pâslaru”, îi atrage atenția cu fermitate Patrick Andre de Hillerin într-o postare pe Facebook.

„Vă vedeți tot la minister, până la pensie”

Hillerin subliniază că noua lege a salarizării va fi implementată de la 1 ianuarie 2027, când noul Guvern va prelua deja conducerea. La acel moment, este foarte posibil ca Dragoș Pîslaru să nu va mai facă parte din Executiv.

„Dacă se votează forma actuală a propunerii legislative, cu atâta va crește salariul uni ministru.
Dar legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, nu luna asta, nu luna viitoare.
Iar dumneavoastră deja nu mai sunteți ministru. Ați fost demis împreună cu întregul guvern pe 5 mai.

Cum nu se știe ce veți face pe 1 ianuarie 2027, răspunsul corect la întrebarea „Cu cât va crește salariul dumneavoastră?” era „Nu știu. Depinde ce sinecură voi avea la începutul anului viitor…”
Sau vă vedeți tot la minister, până la pensie, caz în care…”, mai spune Patrick Andre de Hillerin.

Ce a declarat ministrul interimar Dragoș Pîslaru despre majorarea salariului său

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, și-a calculat în direct, în conferința de presă de luni în care a prezentat noua lege a salarizării, o creștere de 22%, respectiv de 2.500 lei, potrivit noilor grile.

Conform proiectului, prim-ministrul va avea un salariu de 30.750 lei, în timp ce un ministru va avea o bază salarială de 26.650 lei.

„Având în vedere situaţia grea a românilor, grilele demnitarilor nu au mai crescut de ani. Am întrebat Comisia Europeană dacă e posibil să fie înghețată aplicarea grilelor pentru demnitari. Pe 18 mai, Comisia Europeană a spus că legea trebuie să fie aplicată unitar şi în acelaşi timp pentru toţi. Am mai cerut și în scris acest lucru”, a spus Pîslaru.

Oficialul şi-a calculat, apoi, propriul salariu:  „Vreau să asigur românii că nicio grilă nu crește subiectiv. Pentru salariul meu de ministru, creşterea e de 22%. Va fi o creştere de 2.500 de lei”.

FOTO: Facebook/Mediafax

