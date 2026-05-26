Sindicatul Metrorex, atac la ministrul Radu Miruță și la Cătălin Drulă – fostul șef de la Transporturi: „Manifestă ură față de metrou și salariați”

Nicolae Oprea
Sindicaliștii de la Uniunea Sindicatul Liber din Metrou (USLM) au transmis, marți, un comunicat prin care fac referire la incidentul grav de săptămâna trecută, când un lift s-a prăbușit în Palatul CFR, și spun că și alte echipamente de la Metrorex, precum vagoanele de metrou sunt foarte învechite. În acest context, sindicatul de la metrou atrage atenția că nu se fac investiții, iar despre ministrul interimar Radu Miruță și despre fostul ministru USR Cătălin Drulă spun că „urăsc metroul și pe salariații din subteran”.  

„Săptămâna trecută am asistat la tragicul eveniment din clădirea Ministerului Transportului și Infrastructurii, în care 7 persoane au suferit diferite contuzii, fracturi și alte afecțiuni, prin căderea în gol a unui lift. Evenimentul a „cutremurat” în mare măsură salariații ministerului, prin faptul că aceștia știu că toate lifturile din clădire sunt  fabricate în perioada comunistă. Ne întrebăm dacă un lift care funcționează zilnic poate îmbătrâni și se poate degrada fizic și moral, dar alte echipamente nu pot? Trenuri? Căi ferate? Trenuri de metrou? Instalații de toate tipurile?

Metroul este un sistem construit de comuniști, 40 de stații și 3 depouri. Performant atunci, dar astăzi, după aproape 50 de ani de exploatare este deja învechit. Puține investiții în modernizare, lumea se bate pe proiecte noi de construcții, mai puțin în modernizarea vechilor magistrale”, transmit reprezentanții USLM.

Magistrala II Metrorex ar fi trebuit modernizată de acum 9 ani

Sursa citată face referire la situația de pe Magistrala II, Pipera – Tudor Arghezi.

„Cazul Magistralei II – Albastră a corporatiștilor, care din 2017 trebuia modernizată și nimic nu s-a întâmplat. Încă așteptăm deciziile politice care să permită modernizarea, însă politicul doarme. În fapt, nu doarme, are alte interese. Revenind la momentul căderii liftului, din cele 7 persoane, 3 erau salariați Metrorex. Ce să vezi?! Grija ministerului nu era de cum am putea să eliminăm riscul și pericolul ca să nu mai cadă liftri, de asemenea, să nu se mai întâmple incidente sau accidente pe calea ferată, cum să nu piardă cei accidentați, fiind accident de muncă și nefiind urgență, prima zi de medical nu se plătește. Nu! Grija lor era cum să reducă veniturile salariaților Metrorex”, spun sindicaliștii.

Ministrul Miruță și „Ministrul Rangă”, acuzați că nu le pasă de salariați

Mai departe, conducerea sindicatului de la metrou îl atacă pe Radu Miruță, actualul ministru interimar de la Transporturi, dar și pe fostul ministru Cătălin Drulă – poreclit „Ministrul Rangă”, după ce a demolat, cu ranga, chioșcurile de la metrou.

„Actualul ministru, fiind influențat de fostul ministru USR al Transporturilor, care manifestă ură față de metrou și salariații lui, se gândeau cum să schimbe legea feroviarului pentru a lua din drepturile oamenilor. Nici o grijă pentru cei accidentați! Au constatat că drepturile metroiștilor sunt perfect legale și acordate în conformitate cu Legislația Muncii, a Statutului Personalului Feroviar, cu Codul Muncii, Codul Fiscal,etc. dar când ura și mândria sunt mai mari că omenia, nu salvăm România, o îngropăm!

Noi, cei de la metrou suntem salariații care salvăm oamenii și călătorii metroului prin sacrificiul zilnic! Domnilor, dumneavoastră ați blocat construirea Magistralei VI, cea spre Otopeni, odată în 2021 prin eliminarea proiectului PNNR și încă odată acum, prin lipsa de susținere financiară a proiectului.

Deci, nu vă pasă de oameni, călători și salariați, vă pasă de cine este mai puternic și trebuie să primească banii metroului.

Noi nu uităm de modificarea unor caiete de sarcini prin 2021, că să fie bine pentru unii cărora contractul li se actualizează lunar cu rata inflației, dar ne gândim ce să facem ca metroul să funcționeze și să se învârtă roată zilnic”, mai transmit sindicaliștii de la metrou.

