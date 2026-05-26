Președintele Belarusului spune că îi este „groază” de ideea unirii Republicii Moldova cu România. Ce i-a mai spus Lukașenko lui Igor Dodon

Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și fost președinte al țării, Igor Dodon, a mers marți la Minsk unde s-a întâlnit cu președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko.

În cadrul întâlnirii, Lukașenko a vorbit despre suveranitatea și independența Republicii Moldova și a precizat că aude „cu groază” despre posibilitatea ca țara să devină parte dintr-un alt stat, făcând aluzie la recentele declarații ale Maiei Sandu despre unirea cu România.

„Vreau să aud un răspuns la întrebarea despre suveranitatea și independența Moldovei. Foarte des auzim din diverse surse că Moldova este gata să devină aproape parte dintr-un alt stat. Sincer vă spun, ca om îndrăgostit de țara voastră, aud și percep acest lucru cu groază. V-aș ruga foarte mult pe tine și pe susținătorii tăi să nu permiteți în niciun caz distrugerea unei țări atât de înfloritoare și frumoase cum este Moldova”, a declarat Lukașenko.

Dodon a acuzat-o pe Maia Sandu cu această ocazie că, „după ce a realizat că nu va fi nicio integrare europeană”, a început să promoveze „ideea lichidării statului moldovenesc”.

Care este scopul vizitei lui Dodon în Belarus

Igor Dodon a mers în Belarus pentru a participa la conferința internațională „Suveranitatea Statului și Principiile Relațiilor Internaționale în Contextul Multipolarității și Diversității în Secolul XXI”, care va avea loc săptămâna aceasta la Brest.

Cu ocazia acestei vizite, fostul președinte moldovean și-a exprimat regretul față de răcirea relațiilor dintre țări în ultimii ani. Acesta a criticat partidul de guvernământ pentru că a rupt relațiile de prietenie cu Belarusul pentru prima dată după 35 de ani. Dodon contestă decizia Maiei Sandu de a se alinia la sancțiunile occidentale, ceea ce a dus la reducerea volumului de schimburi comerciale bilaterale de la 250-260 milioane de dolari la aproximativ 130 milioane de dolari în prezent.

