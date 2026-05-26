Ministerul Apărării a raportat un incident aviatic, care s-a petrecut marţi, în apropierea municipiului Reşiţa.

Un elicopter militar, IAR-330, din dotarea Escadrilei 712 Elicoptere Transport Giarmata, a trebuit să aterizeze urgent.

Echipajul a raportat o defecțiune tehnică în timpul executării unui zbor de instrucție.

„Aeronava a aterizat în siguranță în apropierea municipiului Reșița, iar echipajul aflat la bord, format din doi piloți și un mecanic de bord, este în afara oricărui pericol.

Situația a fost gestionată în conformitate cu procedurile specifice aplicabile în astfel de cazuri, iar activitățile de verificare tehnică și evaluare sunt în desfășurare”, transmite Ministerul Apărării.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

MApN: Exerciții multinaționale fără precedent în România, în 2025. 15.000 de militari români și aliați desfășurați în poligoane

EXCLUSIV | De la înzestrare la contracte anulate, cum arată Marina militară română în vreme de război? General (r) Virgil Bălăceanu: Arată foarte rău!