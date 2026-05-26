Jurnalistul Ionuț Cristache și invitata sa în emisiunea Ai Aflat! de marți, consultantul politic Sarmiza Andronic, au analizat decizia Administrației Prezidențiale de a semna un contract de peste jumătate de milion de dolari lunar cu o companie americană de lobby.

Obiectivul acestuia este apropierea relațiilor României cu Washingtonul, însă apelul la acest acord transmite semnale negative și despre România, punctează Sarmiza Andronic.

„Este fix imaginea lui Nicușor Dan”

Imaginea pe care o are România acum este a unei țări dezorientate, dar și disperate. Este fix imaginea lui Nicușor Dan, care se învârte în stânga și-n dreapta și nu găsește direcția. Exact asta se vede din toate părțile. Nu avem niciun fel de întâlnire cu nimeni. Nu avem niciun fel de întâlniri cu liderii, în afară de Macron și Merz.

Contractul ar putea fi prelungit

Consultantul politic a observat că, după cele 6 luni agreate de contract, ar putea urma o prelungire a sa. În plus, acesta e însoțit de o mare discreție.

Sarmiza Andronic: Mi-e teamă că după cele 6 luni de contract vom fi anunțați că trebuie o prelungire de contract pentru că nu s-a întâmplat nimic.

Ionuț Cristache: Cel mai firesc ar fi așa. Pentru că am intrat pe niște culoare și trebuie să le exploatăm…

Andronic: Și am avut prea puțin timp la dispoziție.

Andronic: Interesul național aproape că nu există

Cristache: Crezi că ăsta e un moment bun pentru a pune în discuție gradul de profesionalism al celor care ar trebui să preia Ministerul de Externe pe mai departe? Experimentul Țoiu a eșuat, putem să nu îl mai repetăm? Experimentul Muraru a eșuat, putem să nu îl mai repetăm?

Andronic: Putem să nu-l mai repetăm? Nu, nu putem pentru că îl avem pe Nicușor Dan la Cotroceni. Pentru că avem în fruntea partidelor oameni care zic, merge și-așa, sunt ai noștri, sunt ai lor. Atunci interesul ăsta comun și interesul național aproape că nu există. (…) Trebuie să vedem dincolo de poză. A ținut Oana Țoiu vreo conferință? Nu. A ținut Nicușor Dan vreo conferință pentru contract? Nu. Unde suntem azi?

Cristache: Suntem în beznă.

Andronic: Asta zic. Imaginea lui Nicușor Dan e asta, a dezorientării totale.

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Ștefan Popescu, analiza momentului: Unde mai este Ministerul Afacerilor Externe, dacă România lucrează printr-o firmă de lobby în relația cu America?