Un primar PNL este acuzat că a bătut o consilieră locală de la AUR până a băgat-o în spital. Incidentul ar fi avut loc în localitatea Pomârla din Botoşani, iar cei doi protagonişti sunt edilul Dumitru Chelariu şi consilierul Iuliana Modrean.

Femeia a povestit că scandalul a început în momentul în care a mers la Asistenţă Socială să ceară detalii despre un proiect aflat în derulare.

Se pare că atunci primarul „a răbufnit, a târât-o până în baie, a lovit-o cu pumnii şi cu picioarele, i-a aruncat telefonul în toaletă. Poliţia a venit şi a constatat, dar a plecat fără să facă anchetă, pe motiv că programul primăriei s-a încheiat. Consiliera a fost transportată la spital, după care a mers şi a scos certificat de la Medicina Legală”, povestesc colegii de partid ai consilierului, pe grupul intern al formațiunii politice.

Motivul scandalului: adăpătorile pentru animale

Consiliera AUR, Iulianei Modrean, a povestit colegilor de partid că a cerut în şedinţa de consiliu toate informațiile și documentele de interes public legate de Proiectul de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Pomârla. Și asta, după ce ar fi existat bănuieli că adăpătorile pentru animale ar exista doar pe hârtie, nu şi în realitate.

Este vorba despre un proiect prin care primăriile au primit anul trecut bani să facă adăpători, cu termenul de finalizare decembrie, 2025. În cazul în care proiectul nu se realiza, banii ar fi trebuit returnați. Potrivit informaţiilor consilierilor AUR, doar o singură comună a returnat banii: Broscăuți.

Primarul Dumitru Chelariu: „Deci tu ești agresată și nu te dai dusă nici cu poliția de față să te duci la spital”

Primarul Chelariu nici nu neagă, nici nu confirmă episodul violent şi spune că lasă organele de anchetă să decidă.

„Deci tu ești agresată și nu te dai dusă nici cu poliția de față să te duci la spital, că vrea nu știu ce informații, stai jumătate de oră, te cerți cu toată lumea acolo pentru niște nimicuri care oricum nu le înțelege și oricum voia doar spectacol și adică tu ești persoana care ai nevoie de ajutor, ești o persoană agresată, dar stai până se închid porţile primăriei la ora 16.00 și nu vrei să părăsești. Și dacă femeia asta, care spune de telefon, vă arată telefonul pe filmare, spune că e agresată și nu se de dusă nici cu poliția și o vedeți în deplinătatea, frumusețea fizică pe care o vedeți a unei femei, și aș spune, face o poveste de-asta cu spitalul… Şi mai mult, m-am dus la colegi, eu am lucrat unde lucrează ea acuma. După ce s-a dus la Urgență, în secunda unu, era de serviciu, s-a dus repede ea singurică, s-a dus și și-a dus certificat medical la serviciu atunci că era la opt a intrat de serviciu, și-a dus certificatul la serviciu, s-a întors înapoi să ne prefacem. Nu fac telejustiţie”, povestește primarul din Pomârla.

Primarul liberal spune că n-a putut să termine proiectul pentru că Ilie Bolojan a tăiat finanţările de la guvern

Primarul liberal, Dumitru Chelariu, aflat la al șaselea mandat, se apără și spune că totul este o „aberaţie” şi că nu a mai avut bani pentru execuţia adăpătorilor respective pentru că cei de la Consiliul Judeţean Botoşani i-au dat bani doar pentru materialele de construcţie.

Ba mai mult, edilul aduce în apărarea sa faptul că şeful său de partid, premierul Ilie Bolojan, a tăiat finanţarea pentru mai multe proiecte, după ce a declanşat programul de austeritate la nivel naţional.

„Avem mari greutăți. Fără buget n-am putut face nimic. Când am avut buget, în octombrie, sau când am fost acea ordonanță cu austeritatea. Sunt și eu la PNL, da, dar așa a ajuns țara și trebuie să suportăm astea. Și astea creează întârzieri, blocaje. De asta n-am terminat de asta, că eu nu pot cu bani de acasă să termin, să pun sute de milioane ca să pun manopera la niște materiale date de Consiliul Județean să facem”, ne mărturiseşte primarul Dumitru Chelariu.

Colegii de partid ai consilierei de la AUR au protestat zilele trecute pe uliţele satului cu pancarte în care condamnă violenţa asupra femeilor.

Primarul este anchetat de poliție, urmând să se stabilească circumstanțele în care s-au produs evenimentele.

