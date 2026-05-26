La un an de la dezastru, AUR a organizat conferinţa „Salina Praid: adevăr, responsabilitate, soluții pentru viitor”, într-una dintre sălile grupului de la parlament.

Astfel, s-a atras atenția asupra lipsei de reacție a autorităților, a blocării aflării adevărului și a suspiciunilor privind mușamalizarea circumstanțelor care au dus la distrugerea Salinei Praid.

AUR vrea înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru dezastrul de la Salina Praid și pentru elucidarea circumstanțelor producerii acestui accident.

Președintele AUR, George Simion, a cerut în cadrul intervenției sale clarificări cu privire la ce s-a întâmplat faptic la Salina Praid, dar și în privința strângerilor de fonduri succesive care au avut loc acolo.

„Avem nevoie de oameni capabili, care să nu distrugă de tot ceea ce a mai rămas în România, o țară bogată, o țară plină de biodiversitate, care în acest moment, printr-o cârdășie de neînțeles aici, în Parlamentul României, își acoperă urmele. Efectiv, despre asta este vorba când vorbim despre Salina Praid. Vom reiniția proiectul de creare a Comisiei de anchetă cu privire la dezastrul de acolo. (…) Fac un apel atât la autoritățile din România, cât și la noile autorități și la noul guvern din Ungaria să lămurească ce s-a întâmplat, faptic, la Salina Praid, dar și cu strângerile de fonduri succesive care au avut loc acolo”, a declarat George Simion, președintele AUR.

Un deputat AUR spune că raportul Corpului de Control al prim-ministrului este ținut la secret

Valeriu Munteanu, deputat AUR, a prezentat contextul producerii dezastrului și demersurile inițiate de Grupul Parlamentar AUR pentru constituirea unei comisii de anchetă parlamentară. Acesta a subliniat importanța economică și strategică a Salinei Praid și a arătat că existau suficiente semnale care impuneau intervenția autorităților înainte ca situația să scape de sub control.

„În luna mai, exact acum un an, râul Corund a inundat Salina Praid și unii specialiști spun că aceasta a fost distrusă iremediabil. Un eveniment, probabil unul dintre cele mai dramatice evenimente din ultimii 37 de ani de la independență încoace, care a distrus un obiectiv economic și turistic extrem de important pentru țara noastră. Ori vorbim de o rezervă de sare de peste 3 miliarde de metri cubi.

În iunie 2025, la o lună de la producerea acestor evenimente, Grupul Parlamentar AUR din Camera Deputaților a înregistrat o inițiativă privind crearea unei comisii de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor producerii acestui accident. Am încercat să vedem, prin prisma controlului parlamentar, dacă a fost un caz fortuit sau aceste evenimente dramatice și tragice puteau fi evitate”, a declarat deputatul AUR.

De asemenea, deputatul AUR Laura Gherasim a atras atenția asupra faptului că raportul Corpului de Control al prim-ministrului, care ar trebui să stabilească măsurile necesare pentru remedierea situației, este ținut la secret, deși conține concluzii esențiale despre cauzele și responsabilitățile din acest caz.

„În acest moment există un raport al Corpului de Control al prim-ministrului României care ar trebui să dea niște măsuri pe care ministerele și Apele Române să le implementeze.

Ca să poți da aceste măsuri spre implementare presupune că trebuie să identifici, în primul rând, cauzele și apoi vinovații, iar după aceea să vii cu măsuri ca să vezi cum poți reface și rezolva această problemă.

Numai că, ce să vezi, acest raport este secretizat, ca toate rapoartele din ultima vreme, pentru că politicul care a condus țara de 36 de ani nu s-a hotărât încă dacă aceste obiective sunt strategice sau nu sunt strategice”, a declarat deputatul AUR, Laura Gherasim.

Din 2022, extracția sării a scăzut foarte mult. De la 113.000 de tone în 2022, a scăzut în 2023 la 67.000 de tone și apoi în 2024 la fel, mai scriu cei de la AUR.

