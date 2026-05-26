Prima pagină » Actualitate » AUR vrea comisie parlamentară pentru anchetarea dezastrului de la Salina Praid şi acuză Comisia de Control a prim-ministrului că ascunde raportul

AUR vrea comisie parlamentară pentru anchetarea dezastrului de la Salina Praid şi acuză Comisia de Control a prim-ministrului că ascunde raportul

Luiza Dobrescu
AUR vrea comisie parlamentară pentru anchetarea dezastrului de la Salina Praid şi acuză Comisia de Control a prim-ministrului că ascunde raportul
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

La un an de la dezastru, AUR a organizat conferinţa „Salina Praid: adevăr, responsabilitate, soluții pentru viitor”, într-una dintre sălile grupului de la parlament.

Astfel, s-a atras atenția asupra lipsei de reacție a autorităților, a blocării aflării adevărului și a suspiciunilor privind mușamalizarea circumstanțelor care au dus la distrugerea Salinei Praid.

AUR vrea înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru dezastrul de la Salina Praid și  pentru elucidarea circumstanțelor producerii acestui accident.

Președintele AUR, George Simion, a cerut în cadrul intervenției sale clarificări cu privire la ce s-a întâmplat faptic la Salina Praid, dar și în privința strângerilor de fonduri succesive care au avut loc acolo.

„Avem nevoie de oameni capabili, care să nu distrugă de tot ceea ce a mai rămas în România, o țară bogată, o țară plină de biodiversitate, care în acest moment, printr-o cârdășie de neînțeles aici, în Parlamentul României, își acoperă urmele. Efectiv, despre asta este vorba când vorbim despre Salina Praid. Vom reiniția proiectul de creare a Comisiei de anchetă cu privire la dezastrul de acolo. (…) Fac un apel atât la autoritățile din România, cât și la noile autorități și la noul guvern din Ungaria să lămurească ce s-a întâmplat, faptic, la Salina Praid, dar și cu strângerile de fonduri succesive care au avut loc acolo”, a declarat George Simion, președintele AUR.

Un deputat AUR spune că raportul Corpului de Control al prim-ministrului este ținut la secret

Valeriu Munteanu, deputat AUR, a prezentat contextul producerii dezastrului și demersurile inițiate de Grupul Parlamentar AUR pentru constituirea unei comisii de anchetă parlamentară. Acesta a subliniat importanța economică și strategică a Salinei Praid și a arătat că existau suficiente semnale care impuneau intervenția autorităților înainte ca situația să scape de sub control.

„În luna mai, exact acum un an, râul Corund a inundat Salina Praid și unii specialiști spun că aceasta a fost distrusă iremediabil. Un eveniment, probabil unul dintre cele mai dramatice evenimente din ultimii 37 de ani de la independență încoace, care a distrus un obiectiv economic și turistic extrem de important pentru țara noastră. Ori vorbim de o rezervă de sare de peste 3 miliarde de metri cubi.
În iunie 2025, la o lună de la producerea acestor evenimente, Grupul Parlamentar AUR din Camera Deputaților a înregistrat o inițiativă privind crearea unei comisii de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor producerii acestui accident. Am încercat să vedem, prin prisma controlului parlamentar, dacă a fost un caz fortuit sau aceste evenimente dramatice și tragice puteau fi evitate”, a declarat deputatul AUR.

De asemenea, deputatul AUR Laura Gherasim a atras atenția asupra faptului că raportul Corpului de Control al prim-ministrului, care ar trebui să stabilească măsurile necesare pentru remedierea situației, este ținut la secret, deși conține concluzii esențiale despre cauzele și responsabilitățile din acest caz.

„În acest moment există un raport al Corpului de Control al prim-ministrului României care ar trebui să dea niște măsuri pe care ministerele și Apele Române să le implementeze.
Ca să poți da aceste măsuri spre implementare presupune că trebuie să identifici, în primul rând, cauzele și apoi vinovații, iar după aceea să vii cu măsuri ca să vezi cum poți reface și rezolva această problemă.
Numai că, ce să vezi, acest raport este secretizat, ca toate rapoartele din ultima vreme, pentru că politicul care a condus țara de 36 de ani nu s-a hotărât încă dacă aceste obiective sunt strategice sau nu sunt strategice”, a declarat deputatul AUR, Laura Gherasim.

Din 2022, extracția sării a scăzut foarte mult. De la 113.000 de tone în 2022, a scăzut în 2023 la 67.000 de tone și apoi în 2024 la fel, mai scriu cei de la AUR.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Raport, după DEZASTRUL de la Salina Praid: Nereguli în serie, nepăsare și treabă de mântuială pe banii statului

Salina din România care datează din Evul Mediu. Are cel mai benefic aer pentru sănătate

Recomandarea video

Citește și

PROIECT DE LEGE Un deputat AUR vrea reglementarea utilizării telefoanelor mobile în şcoli, pentru elevi
17:42
Un deputat AUR vrea reglementarea utilizării telefoanelor mobile în şcoli, pentru elevi
ULTIMA ORĂ Incident aviatic lângă Reşiţa. Un elicopter militar a trebuit să aterizeze urgent
17:11
Incident aviatic lângă Reşiţa. Un elicopter militar a trebuit să aterizeze urgent
EXCLUSIV Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR pentru că l-a întrebat de stadiul unui proiect. Cum se apără edilul și de ce îl invocă pe premierul Bolojan
16:58
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR pentru că l-a întrebat de stadiul unui proiect. Cum se apără edilul și de ce îl invocă pe premierul Bolojan
ACUZAȚII Sindicatul Metrorex, atac la ministrul Radu Miruță și la Cătălin Drulă – fostul șef de la Transporturi: „Manifestă ură față de metrou și salariați”
16:22
Sindicatul Metrorex, atac la ministrul Radu Miruță și la Cătălin Drulă – fostul șef de la Transporturi: „Manifestă ură față de metrou și salariați”
UTILE Un raport al Uniunii Europene confirmă: Acestea sunt fructele cele mai contaminate cu pesticide
15:48
Un raport al Uniunii Europene confirmă: Acestea sunt fructele cele mai contaminate cu pesticide
VIDEO Ministrul interimar al Muncii și-a calculat în direct creșterea salariului: „Va fi mai mare cu 22%, adică cu 2.500 de lei”
15:40
Ministrul interimar al Muncii și-a calculat în direct creșterea salariului: „Va fi mai mare cu 22%, adică cu 2.500 de lei”
Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Digi24
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
Cancan.ro
Câți bani cere Georgiana Lobonț ca să-ți cânte la nuntă, în 2026? Care este tariful pentru o oră sau pentru toată noaptea
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
România, „jucător” prima dată în istorie la Washington? Expert în diplomație: „Există costuri dacă vrem să ni se audă vocea”
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Click
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
Digi24
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
Cancan.ro
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: "Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii nemaiauzite
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Cristi Hrubaru vine la „Podcast cu Prioritate” #101 by ProMotor. Discuții despre motociclete, mașini, rock și proiecte caritabile
INEDIT Imaginile zilei vin din SUA. Secretarul Sănătății, Robert Kenedy, a postat un video în care se luptă cu doi șerpi care au pătruns pe terasa casei
17:54
Imaginile zilei vin din SUA. Secretarul Sănătății, Robert Kenedy, a postat un video în care se luptă cu doi șerpi care au pătruns pe terasa casei
ȘTIINȚĂ În 1991, opt oameni s-au izolat într-un dom de sticlă în deșertul Arizonei. Ce s-a întâmplat când oxigenul a început să dispară
17:50
În 1991, opt oameni s-au izolat într-un dom de sticlă în deșertul Arizonei. Ce s-a întâmplat când oxigenul a început să dispară
JUSTIȚIE Parchetul General avertizează. Activitatea instanțelor și parchetelor superioare s-ar putea bloca din cauza noii Legi a salarizării unice
17:44
Parchetul General avertizează. Activitatea instanțelor și parchetelor superioare s-ar putea bloca din cauza noii Legi a salarizării unice
EXCLUSIV Mizele contractului de lobby asumat de Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Nu e normal decât dacă știu care sunt rezultatele
17:38
Mizele contractului de lobby asumat de Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Nu e normal decât dacă știu care sunt rezultatele
FLASH NEWS Fiul și nepotul lui Horațiu Potra pot părăsi România, după ce au scăpat de controlul judiciar. Mercenarul rămâne după gratii
17:33
Fiul și nepotul lui Horațiu Potra pot părăsi România, după ce au scăpat de controlul judiciar. Mercenarul rămâne după gratii
SPORT David Cosma Cristofor și Oliver Diaconescu, primii sportivi selectați în Academia FRAS, pentru performanța în motorsport
17:12
David Cosma Cristofor și Oliver Diaconescu, primii sportivi selectați în Academia FRAS, pentru performanța în motorsport

Cele mai noi

Trimite acest link pe