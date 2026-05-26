În dimineața zilei de 30 iunie 1908, cerul s-a rupt în două deasupra Siberiei. Misterul exploziei care a echivalat cu forța a 1.000 de bombe atomice

Silviu Bănilă
În anul 1908, ceva a explodat deasupra unei zone izolate din Siberia, cu forța a 1.000 de bombe atomice detonate la Hiroshima. Explozia a culcat la pământ 80 milioane de copaci și s-a auzit la 1.000 de kilometri distanță, scrie spacedaily.com.

Au trecut peste 100 de ani și cercetătorii nu știu dacă explozia devastatoare a fost cauzxată de un asteroid, o cometă sau altceva mai sinistru.

Puținii martori care au asistat la marea explozie din 1908 au descris o coloană de lumină, strălucitoare ca soarele, apoi un fulger și un sunet ca de artilerie.

Unda de șoc i-a culcat la pământ pe oamenii care trăiau în zona izolată, a spart geamurile caselor și s-a simțit ca un cutremur, la 1.000 de kilometri distanță.

„Cerul s-a rupt în două și focul a apărut la înălțime, întins deasupra pădurii”, a povestit un martor.

Un secol mai târziu, incidentul care a avut loc deasupra Râului Podkamennaya Tunguska, în acea dimineață, rămâne cel mai de impact eveniment înregistrat în istoria modernă.

Savanții încă încearcă să stabilească despre ce a fost vorba.

Magnitudinea exploziei din Siberia

Cifrele nu pot descrie evenimentul. Explozia a distrus 80 milioane de copaci, pe o suprafață de 2.150 km pătrați.

Energia eliberată a fost între 10-15 megatone de TNT, de 1.000 de ori mai puternică decât bomba atomică lansată asupra Hiroshimei în 1945.

Explozia a fost auzită la sute de kilometri distanță. Stațiile seismice din Europa și Asia au înregistrat unda de șoc.

Un element îi neliniștește și mai mult pe savanți: Dacă același presupus obiect ar fi lovit câteva ore mai târziu, rotația Pământului ar fi plasat un mare oraș direct în calea acestuia! Tunguska era, din fericire, o pădure goală.

Craterul care nu există

Prima expediție științifică în zonă a avut loc în 1927, la 19 ani după evenimentul straniu. Întârzierea nu a fost din neglijență. Locul respectiv era extrem de izolat și Rusia își consumase resursele în Primul Război Mondial și în revoluție.

Expediția a fost condusă de savantul sovietic Leonid Kulik. El se aștepta să găsească un crater în pădure, dar a găsit ceva și mai bizar.

80 milioane de copaci căzuți la pământ, o mică Apocalipsă. De ce nu era niciun crater? Pentru că nimic nu a lovit pământul.

Obiectul respectiv – sau orice ar fi fost – nu a lovit suprafața Pământului. A explodat în aer, la o altitudine de câțiva kilometri. Acest obiect uriaș s-ar fi evaporat, în urma exploziei. Nu s-a găsit nimic. Nicio rocă, niciun crater. Doar 80 milioane de copaci la pământ și un mister universal.

În 2013, un obiect mai mic a explodat deasupra Chelyabinsk, în Rusia. Explozia a distrus geamurile caselor din oraș și a fost înregistrată de sute de camere de bord.

Misterul exploziei din 1908, dezbătut în continuare

Savanții s-au pus de acord că a fost vorba de explozia unui obiect din spațiu, deasupra Tunguska, dar nu știu exact natura lui.

Unii înclină spre un asteroid, ca și NASA, de altfel. Dar teoria unei comete nu a fost complet abandonată. O cometă este, în principiu, un bulgăr murdar de zăpadă – din gheață și praf – și ar explica și strălucirea imensă de pe cer. O cometă care se dezintegrează în atmosferă ar elibera cantități enorme de gheață și apă, care ar produce lumina orbitoare. Un asteroid nu are aceste proprietăți.

Tunguska nu este doar o curiozitate istorică. Este motivul pentru care apărarea planetei de obiecte spațiale este luată acum în serios.

Obiecte de mărimea celui din Tunguska vor lovi Terra o dată la câteva secole sau milenii. Este o situație rară, dar nu imposibilă.

Ceva a detonat pe cerul Siberiei, în 1908, cu forța a 1.000 de bombe atomice. Nu știm exact ce. Un secol mai târziu, cea mai puternică explozie înregistrată vreodată în istorie rămâne, în mare parte, un caz neelucidat.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

