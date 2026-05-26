Luiza Dobrescu
Deputatul AUR, Cosmin Hristu, propune un proiect care ar urma să aducă modificări şi completări Legii Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023. Proiectul urmărește reglementarea utilizării telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice în unitățile de învățământ.

Potrivit inițiativei, decizia privind restricționarea utilizării telefoanelor mobile nu va putea fi luată arbitrar, ci prin hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, în condiții clare, cu proceduri privind colectarea, depozitarea, păstrarea și restituirea dispozitivelor.

Proiectul prevede  inclusiv garanții suplimentare pentru elevii de liceu, astfel încât măsurile să fie proporționale, transparente și adaptate vârstei.

„Prin această inițiativă ne dorim să aducem elevii înapoi în fața profesorilor. Nu luptăm împotriva tehnologiei, ci împotriva folosirii ei fără măsură, într-un spațiu în care copilul trebuie să învețe, să fie atent, să gândească și să respecte actul educațional. Telefonul poate fi util, dar nu trebuie să devină stăpânul clasei. Școala nu poate concura la nesfârșit cu notificările, jocurile, filmările și rețelele sociale. Este timpul ca elevul să ridice privirea din ecran și să o îndrepte către profesor, către carte și către viitorul său”, spune deputatul, pentru Gândul.

Potrivit cadrului normativ în vigoare, sunt două paliere pe care este structurat.

„Pe de o parte, art. 106 alin. (4) din Legea nr. 198/2023 instituie o interdicţie legală directă de utilizare a telefoanelor mobile pe durata cursurilor din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, inclusiv în timpul activităților educaţionale desfășurate în afara unităților de învăţământ, cu singurele excepții ale utilizării în scop educativ sau în spaţiile autorizate explicit de regulamentul intern. Pe de altă parte, art. 106 alin. (5) lasă la latitudinea fiecărei unități de învăţământ liceal decizia de a interzice, prin regulamentul intern, folosirea dispozitivelor electronice în incinta şcolii sau doar într-o parte a acesteia, precum şi în timpul activităților desfășurate în afara unității. Alineatul (6) exceptează echipamentele pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească, iar alineatul (7) prevede că nerespectarea interdicţiilor poate conduce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învăţământ, în vederea predării către părinți, tutori legali sau elevi, conform regulamentului intern.

Deşi această arhitectură normativă reflectă un principiu corect, acela de a diferenţia regimul juridic aplicabil învăţământului liceal faţă de cel aplicabil ciclurilor inferioare, aplicarea sa practică a relevat insuficienţe şi neconcordanţe pe care prezenta propunere legislativă îşi propune să le remedieze”, se mai arată în proiectul de lege.

