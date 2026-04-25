Revolta soldaților americani din războiul cu Iranul. O masă arată mai rău decât meniurile de la închisoare

Meniul soldaților americani care luptă împotriva Iranului a devenit subiect de discuție pe rețelele de socializare după ce o serie de imagini de la bordul navelor ancorate în apele din Orientul Mijlociu au ieșit la iveală, scrie Newsweek.

Pe fondul blocadei Statelor Unite impuse Iranului, o serie de fotografii cu meniul soldaților americani au devenit virale rapid pe rețelele de socializare. Membri ai echipajului de pe portavionul USS Abraham Lincoln au trimis fotografii cu porțiile de mâncare descrise ca fiind „mizerabile” sau „insuficiente”.

Drept exemplu, un meniu conținea doar o singură tortilla cu o lingură de carne tocată, în timp ce alt meniu conținea o chiftea din carne procesată însoțită de câteva bucăți de morcovi fierți. Familiile militarilor au spus că soldații fac foamea în timp ce participă la operațiuni de mare amploare.

Această situație a fost agravată de suspendarea temporară a serviciilor poștale, ceea ce a împiedicat membrii familiilor soldaților să trimită pachete cu alimente sau alte produse de igienă personală.
„[Prietena mea] mi-a spus că fiul ei a slăbit 7 kilograme”, a declarat Gerald Givens, un membru retras al Forțelor Aeriene SUA care a organizat un ONG ce sprijină familiile militarilor.

Imaginile au apărut în contextul în care peste 50.000 de soldați americani sunt desfășurați în Orientul Mijlociu, iar alte mii s-au alăturat de curând la bordul unui al treilea portavion american, în ciuda armistițiului prelungit cu Iranul.

Marina americană neagă acuzațiile

Pentagonul și oficialii Marinei SUA au negat categoric existența unei crize alimentare la bordul navelor sale. Marina americană a explicat că ajustările de meniu sunt o procedură standard pentru a optimiza stocurile de mâncare pe termen lung, fără a face escale dese în porturi. Ca răspuns, oficialitățile americane au publicat fotografii care arătau bucătari preparând mese consistente, pentru a contracara imaginile care au devenit virale.

„Declarație privind afirmațiile privind penuria de alimente la bordul navelor USS Abraham Lincoln și USS Tripoli: Rapoartele recente care susțin penuria de alimente și calitatea slabă a acestora la bordul navelor noastre desfășurate sunt false”, a scris Biroul Șefului Operațiunilor Navale al SUA pe X.

Recomandările autorului:

NYT: Administrația Trump a reintrodus plutonul de execuție ca pedeapsă supremă. Care sunt motivele

Prințul Harry a mers într-o zonă minată din Ucraina, exact cum a făcut mama sa, prințesa Diana, acum 30 de ani în Angola

Imagini de groază cu un crocodil uriaș în recepția unui hotel. Unde s-a întâmplat incidentul

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Incendiu devastator în sudul Austriei. Flăcările au mistuit o suprafață cât 150 de terenuri de fotbal
17:40
Incendiu devastator în sudul Austriei. Flăcările au mistuit o suprafață cât 150 de terenuri de fotbal
EXTERNE Calul de bătaie francez. Macron pledează pentru eşalonarea datoriei europene pandemice şi noi împrumuturi comune
17:31
Calul de bătaie francez. Macron pledează pentru eşalonarea datoriei europene pandemice şi noi împrumuturi comune
INEDIT Imagini de groază cu un crocodil uriaș în recepția unui hotel. Unde s-a întâmplat incidentul
15:32
Imagini de groază cu un crocodil uriaș în recepția unui hotel. Unde s-a întâmplat incidentul
MILITAR Superwing ZR-300, noua dronă cu decolare verticală a Chinei. Misiunile de securitate urbană, la un alt nivel
11:12
Superwing ZR-300, noua dronă cu decolare verticală a Chinei. Misiunile de securitate urbană, la un alt nivel
ANALIZA de 10 Fiasco? Care sunt, de fapt, rezultatele de până acum ale campaniei militare desfășurate de SUA și Israel în Iran. Concluzii-cheie formulate de un expert Carnegie
10:00
Fiasco? Care sunt, de fapt, rezultatele de până acum ale campaniei militare desfășurate de SUA și Israel în Iran. Concluzii-cheie formulate de un expert Carnegie
MILITAR Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
09:00
Rachetele balistice iraniene sunt îngropate, dar nu distruse. Provocare majoră pentru SUA și Israel: „Nu există nicio garanție că o operațiune viitoare va avea mai mult succes”
Mediafax
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Cancan.ro
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Cât de reală este amenințarea dronelor rusești? Generalul Bălăceanu temperează îngrijorările: "N-avem cum să luptăm cu resturile”
Mediafax
Digi i-a lăsat din nou pe spanioli fără acces la rețea: problema ar fi legată de acordul cu Telefónica
Click
Prima femeie condamnată la închisoare pe viață în Elveția era româncă. A vrut să-și ucidă socrul, fost ministru al Justiției
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Cancan.ro
Ce salariu are un director de școală și de ce nu mai vrea nimeni funcția. Explicațiile din sistem
Ce se întâmplă doctore
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite îl consumă în fiecare zi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
ADN-ul poate fi construit într-un mod nemaivăzut până acum, arată un nou studiu
AUTO Statul le pune bețe în roate samsarilor de mașini. Numărul maxim de mașini vechi de persoană care va fi permis
17:59
Statul le pune bețe în roate samsarilor de mașini. Numărul maxim de mașini vechi de persoană care va fi permis
INCIDENT Crater într-o șosea din Slobozia, după ce asflatul s-a surpat. Imaginile sunt coșmarul șoferilor
17:40
Crater într-o șosea din Slobozia, după ce asflatul s-a surpat. Imaginile sunt coșmarul șoferilor
ULTIMA ORĂ Accident în parcarea unui mall din Pitești. Un pensionar s-a răsturnat cu mașina și a rănit o femeie de 34 de ani
17:09
Accident în parcarea unui mall din Pitești. Un pensionar s-a răsturnat cu mașina și a rănit o femeie de 34 de ani
FLASH NEWS Victor Negrescu, solicitare oficială către șefa diplomației UE după ce o dronă rusească s-a prăbușit în Galați: „Europa trebuie să reacționeze”
17:01
Victor Negrescu, solicitare oficială către șefa diplomației UE după ce o dronă rusească s-a prăbușit în Galați: „Europa trebuie să reacționeze”
FLASH NEWS Proprietara casei pe care a căzut drona din Galați povestește cum s-a întâmplat incidentul: „Noroc că era copilul plecat”
16:52
Proprietara casei pe care a căzut drona din Galați povestește cum s-a întâmplat incidentul: „Noroc că era copilul plecat”
UTILE Ce faci cu bidoanele de 5 litri? Sistemul SGR din România nu permite reciclarea lor
16:44
Ce faci cu bidoanele de 5 litri? Sistemul SGR din România nu permite reciclarea lor

