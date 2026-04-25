Revolta soldaților americani din războiul cu Iranul. O masă arată mai rău decât meniurile de la închisoare

Meniul soldaților americani care luptă împotriva Iranului a devenit subiect de discuție pe rețelele de socializare după ce o serie de imagini de la bordul navelor ancorate în apele din Orientul Mijlociu au ieșit la iveală, scrie Newsweek.

Pe fondul blocadei Statelor Unite impuse Iranului, o serie de fotografii cu meniul soldaților americani au devenit virale rapid pe rețelele de socializare. Membri ai echipajului de pe portavionul USS Abraham Lincoln au trimis fotografii cu porțiile de mâncare descrise ca fiind „mizerabile” sau „insuficiente”.

Drept exemplu, un meniu conținea doar o singură tortilla cu o lingură de carne tocată, în timp ce alt meniu conținea o chiftea din carne procesată însoțită de câteva bucăți de morcovi fierți. Familiile militarilor au spus că soldații fac foamea în timp ce participă la operațiuni de mare amploare.

Această situație a fost agravată de suspendarea temporară a serviciilor poștale, ceea ce a împiedicat membrii familiilor soldaților să trimită pachete cu alimente sau alte produse de igienă personală.

„[Prietena mea] mi-a spus că fiul ei a slăbit 7 kilograme”, a declarat Gerald Givens, un membru retras al Forțelor Aeriene SUA care a organizat un ONG ce sprijină familiile militarilor.

Imaginile au apărut în contextul în care peste 50.000 de soldați americani sunt desfășurați în Orientul Mijlociu, iar alte mii s-au alăturat de curând la bordul unui al treilea portavion american, în ciuda armistițiului prelungit cu Iranul.

Marina americană neagă acuzațiile

Pentagonul și oficialii Marinei SUA au negat categoric existența unei crize alimentare la bordul navelor sale. Marina americană a explicat că ajustările de meniu sunt o procedură standard pentru a optimiza stocurile de mâncare pe termen lung, fără a face escale dese în porturi. Ca răspuns, oficialitățile americane au publicat fotografii care arătau bucătari preparând mese consistente, pentru a contracara imaginile care au devenit virale.

„Declarație privind afirmațiile privind penuria de alimente la bordul navelor USS Abraham Lincoln și USS Tripoli: Rapoartele recente care susțin penuria de alimente și calitatea slabă a acestora la bordul navelor noastre desfășurate sunt false”, a scris Biroul Șefului Operațiunilor Navale al SUA pe X.

