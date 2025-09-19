Prima pagină » Actualitate » Revoluție în LIGA 1! Front comun: după Rapid și Craiova, a semnat și Dinamo. Se cere schimbarea legii

Revoluție în LIGA 1! Front comun: după Rapid și Craiova, a semnat și Dinamo. Se cere schimbarea legii

19 sept. 2025, 09:05, Actualitate
Revoluție în LIGA 1! Front comun: după Rapid și Craiova, a semnat și Dinamo. Se cere schimbarea legii
Revoluție în Liga 1! Front comun: după Rapid și Craiova, a semnat și Dinamo / Sursa FOTO: prosport.ro

Dinamo a anunțat oficial că sprijină modificarea Legii 4/2008, act normativ introdus în urmă cu 16 ani, pe vremea lui Dumitru Dragomir. „Câinii roșii” devin, astfel, ultimul club din Liga 1 care se alătură inițiativei, după Rapid, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești și Oțelul Galați.

Cluburile semnatare cer actualizarea legislației pentru a fi adaptată la realitățile anului 2025.

Ce doresc cluburile

În demersul lor, grupările respective invocă nevoia de a răspunde atât cerințelor fanilor, cât și celor legate de organizarea meciurilor de fotbal în Liga 1.

Printre cele mai importante modificări solicitate se regăsesc:

  • comercializarea băuturilor slab alcoolizate pe stadioane;
  • eliminarea restricției de acces doar pe baza unui proces-verbal, fără hotărâre judecătorească;
  • posibilitatea utilizării materialelor pirotehnice în condiții controlate.

De altfel, dinamoviștii au emis un comunicat prin care arată că fotbalul nu poate fi separat de suporteri și că modernizarea legii reprezintă o datorie față de fani: „Atmosfera din tribune este esențială pentru spectacolul fotbalistic, iar actualizarea legislației va aduce echilibru și progres în relația dintre suporteri, cluburi și autorități”.

Tot mai multe cluburi din România fac front comun și pun presiune asupra autorităților cerând adoptarea unor modificări legislative în perioada următoare.

„Dinamo susține modificarea Legii 4”

Iată comunicatul integral apărut pe canalele media ale suporterilor dinamoviști.

„Dinamo susține modificarea Legii nr. 4/2008, astfel încât aceasta să fie adusă la standardele anului 2025 și să răspundă nevoilor reale ale suporterilor și cluburilor.

Fotbalul este mai mult decât un simplu spectacol sportiv – este un spectacol al suporterilor, cei care creează acea atmosferă electrizantă pe arenele din toată țara. Jocul de fotbal nu ar mai avea același farmec fără prezența fanilor în tribune.

Este, de asemenea, o datorie morală a clubului față de propriii suporteri să susțină actualizarea legislației, astfel încât aceștia să beneficieze de condiții moderne, adaptate cerințelor anului 2025.

Susținem adoptarea unor măsuri esențiale pentru:

  • îmbunătățirea atmosferei pe stadioane
  • protejarea suporterilor
  • sprijinirea cluburilor în organizarea meciurilor

Printre propunerile susținute se numără:

  • comercializarea băuturilor slab alcoolizate la evenimente sportive
  • eliminarea zonelor tampon (pentru utilizarea integrală a capacității) în cazul stadioanelor de categorii superioare în clasificarea UEFA
  • eliminarea sintagmei „tribune opozabile” pentru zonele ocupate de grupuri organizate de suporteri
  • facilități dedicate fanilor cu nevoi speciale
  • eliminarea posibilității de interzicere a accesului pe stadion doar în baza unui proces-verbal, fără decizie judecătorească
  • permiterea utilizării materialelor pirotehnice în condiții controlate și sub supravegherea persoanelor autorizate
  • eliminarea aplicării de sancțiuni multiple pentru aceleași deficiențe de organizare
  • recunoașterea deciziilor și priorităților organizatorului în relația cu autoritățile implicate în desfășurarea meciurilor

Suporterii dinamoviști au fost alături de club și de echipă necondiționat, chiar și în cele mai dificile momente din istoria noastră recentă. Este momentul să contribuim și noi la îmbunătățirea experienței lor pe stadion, pentru ca Familia Dinamo să rămână unită și mai puternică.

Avem încredere că aceste modificări vor aduce claritate, echilibru și progres în relația dintre suporteri, cluburi și forurile conducătoare ale fotbalului românesc”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Se schimbă „legea Dragomir”. Anunț important pentru SUPORTERI. Bere pe stadion și pirotehnice în mediu controlat

Ultrașii vor să schimbe legea Dragomir! Omul care a promulgat-o atacă: „Nu toți derbedeii pot să facă ce vor”

Citește și

JUSTIȚIE Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români
10:58
Manager indian, apucături românești. Directorul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA pentru luare de mită, alături de alți doi complici români
ACTUALITATE Un penitenciar din România “închiriază” deținuți firmelor interesate. Toată lumea câștigă, iar la eliberare pot ieși cu sume frumoase în cont
10:46
Un penitenciar din România “închiriază” deținuți firmelor interesate. Toată lumea câștigă, iar la eliberare pot ieși cu sume frumoase în cont
EXCLUSIV Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea
10:40
Universitatea îl dă afară pe Călin Georgescu. Colegii au decis suspendarea lui până rezolvă problemele cu legea
ULTIMA ORĂ PNRR-ul pe educație, un „cartof fierbinte.” 2,71 miliarde lei, pierdute sau blocate, în urma unei OUG a Guvernului / 99 de contracte în aer
10:35
PNRR-ul pe educație, un „cartof fierbinte.” 2,71 miliarde lei, pierdute sau blocate, în urma unei OUG a Guvernului / 99 de contracte în aer
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Din rechizitoriu lipsește un punct fundamental – COMPLICITATEA din interior pentru o lovitură de stat”
10:30
Ion Cristoiu: „Din rechizitoriu lipsește un punct fundamental – COMPLICITATEA din interior pentru o lovitură de stat”
ACTUALITATE Accident mortal la Popești-Leordeni: șoferița vinovată, REȚINUTĂ după ce a condus beată și fără permis de conducere. Riscă ani grei de închisoare
10:17
Accident mortal la Popești-Leordeni: șoferița vinovată, REȚINUTĂ după ce a condus beată și fără permis de conducere. Riscă ani grei de închisoare
Mediafax
Când se va lua o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază? Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Digi24
VIDEO Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele câteva zile petrecute aici: „O țară frumoasă, recomand tutur
Cancan.ro
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea. Asasinul lui Charlie Kirk i-a uimit pe toți
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Adevarul
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Mediafax
ANM: Cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie
Click
Județul din România cu cea mai mică medie de vârstă a locuitorilor. Care sunt cele mai „vârstnice” județe din țara noastră
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat s-a dus cu mașina la spălătorie și a plecat de acolo milionar în dolari: „Soția mea a crezut că mint”
Digi24
„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la supărarea ministrului Agriculturii
Cancan.ro
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Iancu Guda, despre cele mai importante măsuri pentru eficientizarea companiilor de stat
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Este DOLIU la Steaua și Rapid! A pierdut lupta cu boala nemiloasă!
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
Descopera.ro
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Capital.ro
Trei decenii fără un mare actor al României. S-a stins uitat de lume și în sărăcie. De ce și-a schimbat numele
Evz.ro
Vom păți la fel cu Tezaurul Dacic? Brăţară egipteană de 3.000 de ani, topită de hoți
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câte galaxii există în Univers?
ECONOMIE Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie
11:06
Vodafone și Digi preiau TELEKOM România Mobile pentru 70.000.000 de euro. Tranzacția, gata în octombrie
EXTERNE Merz nu a luat o decizie în privința impunerii unor sancțiuni împotriva ISRAELULUI/ Germania sprijină încetarea operațiunilor militare din Fâșia Gaza
10:57
Merz nu a luat o decizie în privința impunerii unor sancțiuni împotriva ISRAELULUI/ Germania sprijină încetarea operațiunilor militare din Fâșia Gaza
EXTERNE China acuză SUA că folosește abuziv dreptul la veto pentru a bloca inițiativele ONU în GAZA
10:22
China acuză SUA că folosește abuziv dreptul la veto pentru a bloca inițiativele ONU în GAZA
HOROSCOP HOROSCOP 19 septembrie 2025. Zodia care atrage bani și noroc financiar astăzi
10:04
HOROSCOP 19 septembrie 2025. Zodia care atrage bani și noroc financiar astăzi
ANALIZĂ Rusia renunță la singurul PORTAVION, dar rămâne periculoasă prin submarine și rachete. „Adaptează flota la războaiele pe care le poartă”
10:00
Rusia renunță la singurul PORTAVION, dar rămâne periculoasă prin submarine și rachete. „Adaptează flota la războaiele pe care le poartă”
EXTERNE Macron avertizează că Franța, Germania și Marea Britanie ar putea reinstaura sancțiunile privind programul nuclear al IRANULUI
09:51
Macron avertizează că Franța, Germania și Marea Britanie ar putea reinstaura sancțiunile privind programul nuclear al IRANULUI