Revoluție în LIGA 1! Front comun: după Rapid și Craiova, a semnat și Dinamo. Se cere schimbarea legii

Dinamo a anunțat oficial că sprijină modificarea Legii 4/2008, act normativ introdus în urmă cu 16 ani, pe vremea lui Dumitru Dragomir. „Câinii roșii” devin, astfel, ultimul club din Liga 1 care se alătură inițiativei, după Rapid, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești și Oțelul Galați.

Cluburile semnatare cer actualizarea legislației pentru a fi adaptată la realitățile anului 2025.

Ce doresc cluburile

În demersul lor, grupările respective invocă nevoia de a răspunde atât cerințelor fanilor, cât și celor legate de organizarea meciurilor de fotbal în Liga 1.

Printre cele mai importante modificări solicitate se regăsesc:

comercializarea băuturilor slab alcoolizate pe stadioane;

eliminarea restricției de acces doar pe baza unui proces-verbal, fără hotărâre judecătorească;

posibilitatea utilizării materialelor pirotehnice în condiții controlate.

De altfel, dinamoviștii au emis un comunicat prin care arată că fotbalul nu poate fi separat de suporteri și că modernizarea legii reprezintă o datorie față de fani: „Atmosfera din tribune este esențială pentru spectacolul fotbalistic, iar actualizarea legislației va aduce echilibru și progres în relația dintre suporteri, cluburi și autorități”.

Tot mai multe cluburi din România fac front comun și pun presiune asupra autorităților cerând adoptarea unor modificări legislative în perioada următoare.

„Dinamo susține modificarea Legii 4”

Iată comunicatul integral apărut pe canalele media ale suporterilor dinamoviști.

„Dinamo susține modificarea Legii nr. 4/2008, astfel încât aceasta să fie adusă la standardele anului 2025 și să răspundă nevoilor reale ale suporterilor și cluburilor.

Fotbalul este mai mult decât un simplu spectacol sportiv – este un spectacol al suporterilor, cei care creează acea atmosferă electrizantă pe arenele din toată țara. Jocul de fotbal nu ar mai avea același farmec fără prezența fanilor în tribune.

Este, de asemenea, o datorie morală a clubului față de propriii suporteri să susțină actualizarea legislației, astfel încât aceștia să beneficieze de condiții moderne, adaptate cerințelor anului 2025.

Susținem adoptarea unor măsuri esențiale pentru:

îmbunătățirea atmosferei pe stadioane

protejarea suporterilor

sprijinirea cluburilor în organizarea meciurilor

Printre propunerile susținute se numără:

comercializarea băuturilor slab alcoolizate la evenimente sportive

eliminarea zonelor tampon (pentru utilizarea integrală a capacității) în cazul stadioanelor de categorii superioare în clasificarea UEFA

eliminarea sintagmei „tribune opozabile” pentru zonele ocupate de grupuri organizate de suporteri

facilități dedicate fanilor cu nevoi speciale

eliminarea posibilității de interzicere a accesului pe stadion doar în baza unui proces-verbal, fără decizie judecătorească

permiterea utilizării materialelor pirotehnice în condiții controlate și sub supravegherea persoanelor autorizate

eliminarea aplicării de sancțiuni multiple pentru aceleași deficiențe de organizare

recunoașterea deciziilor și priorităților organizatorului în relația cu autoritățile implicate în desfășurarea meciurilor

Suporterii dinamoviști au fost alături de club și de echipă necondiționat, chiar și în cele mai dificile momente din istoria noastră recentă. Este momentul să contribuim și noi la îmbunătățirea experienței lor pe stadion, pentru ca Familia Dinamo să rămână unită și mai puternică.

Avem încredere că aceste modificări vor aduce claritate, echilibru și progres în relația dintre suporteri, cluburi și forurile conducătoare ale fotbalului românesc”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Se schimbă „legea Dragomir”. Anunț important pentru SUPORTERI. Bere pe stadion și pirotehnice în mediu controlat

Ultrașii vor să schimbe legea Dragomir! Omul care a promulgat-o atacă: „Nu toți derbedeii pot să facă ce vor”