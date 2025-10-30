România a devenit în premieră CAMPIOANĂ europeană la șah după ce a câștigat Cupa Cluburilor Europene

Performanță uriașă pentru sportul românesc. Clubul Superchess a câștigat Cupa Cluburilor Europene 2025, echivalentul Ligii Campionilor la fotbal. Este prima dată când o echipă din România devine campioană europeană la șah.

Competiția s-a desfășurat între 19 și 25 octombrie, la Rodos, Grecia și a reunit 102 echipe în secțiunea Open și 20 în cea feminină, cu un record de 791 de jucători din 59 de țări, printre care 111 Mari Maeștri Internaționali.

România a fost reprezentată de A.C.S Superchess, echipa condusă de marele maestru Ivan Sokolov și formată din jucători de elită la nivel monidal

Gukesh Dommaraju (India) – campion mondial, Jorden van Foreest (Ţările de Jos), Parham Maghsoodloo (Iran), Alexey Sarana (Serbia), Bogdan-Daniel Deac (România), Daniel Dardha (Belgia) şi Constantin Lupulescu (România).

„Rezultatul din Grecia confirmă ascensiunea şahului românesc”, subliniază Vlad Ardeleanu, preşedintele Federaţiei Române de Şah.

În competiţia feminină, Superchess, antrenată de GM Alexander Motylev, s-a clasat pe locul 4, la egalitate de puncte cu echipele de pe locurile 3 şi 5.​​

Surse foto: Vlad Ardeleanu / X

