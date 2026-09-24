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România ar putea relua exporturile de ovine până la sfârșitul anului. ANSVSA începe vaccinarea la nivel național

Elena Popescu
România ar putea relua exporturile de ovine până la sfârșitul anului. ANSVSA începe vaccinarea la nivel național
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România ar putea relua exporturile de ovine până la sfârșitul anului 2026, după finalizarea campaniei naționale de vaccinare și efectuarea unui audit de către reprezentanții Comisiei Europene.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, estimează că vaccinarea animalelor ar putea fi încheiată în aproximativ 30-45 de zile. Campania națională de vaccinare ar urma să înceapă în jurul datei de 1 octombrie, însă autoritățile sunt pregătite să demareze operațiunea mai devreme dacă dozele necesare ajung în țară înainte de termen.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, spune că obiectivul este reluarea cât mai rapidă a exporturilor de ovine.

„Dacă ar depinde de mine, mi-aș dori ca de ieri să se reia exporturile. Eu am dat un termen de 1 octombrie, data la care începem să vaccinăm, dar dacă vaccinurile vin pe 27, pe 28 vom începe vaccinarea”, a declarat șeful ANSVSA, citat de Agerpres.

Când ar putea fi reluate exporturile de ovine

Reluarea exporturilor depinde însă de finalizarea campaniei de vaccinare și de evaluarea situației sanitar-veterinare de către autoritățile europene.

„În momentul în care vom finaliza vaccinarea la nivel național, vom fi auditați de către reprezentanții Comisiei Europene și sunt convins că se vor debloca exporturile”, a declarat Alexandru Bociu.

Șeful ANSVSA estimează că acest lucru ar putea avea loc înainte de încheierea anului. „Consider că până la sfârșitul anului vom putea debloca aceste exporturi”, a precizat acesta.

Potrivit estimărilor autorității, campania de vaccinare ar putea fi finalizată într-un interval de 30 până la 45 de zile.

Vaccinare împotriva variolei la nivel național

Campania va viza vaccinarea la nivel național împotriva variolei ovinelor și caprinelor. În județele Constanța și Tulcea, animalele urmează să fie vaccinate și împotriva pestei micilor rumegătoare.

România dispune în prezent de aproximativ 1,3 milioane de doze de vaccin puse gratuit la dispoziție de Comisia Europeană, potrivit datelor prezentate de conducerea ANSVSA. Autoritățile consideră că viteza cu care va fi derulată campania va fi esențială pentru revenirea României pe piețele externe.

„Cu cât ne mișcăm mai rapid cu toții la nivel național, cu cât informațiile care sunt transmise către opinia publică sunt cele corecte, credeți-mă că vom reuși să facem pași importanți pentru deblocarea acestor exporturi”, a mai declarat Alexandru Bociu.

După încheierea vaccinării, situația va fi evaluată de reprezentanții Comisiei Europene, iar rezultatul auditului va conta pentru ridicarea restricțiilor și reluarea exporturilor.

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