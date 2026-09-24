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Lista miniștrilor din viitorul guvern. Încă de poartă negocieri – surse

Lista miniștrilor din viitorul guvern. Încă de poartă negocieri - surse
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Liderii PNL, USR și UDMR au conturat, în proporție de 90%, lista miniștrilor din viitorul guvern condus de Siegfried Mureșan. Deși șansele ca acest cabinet să obțină votul de învestitură sunt reduse, între cele trei partide are loc o negociere dură pentru funcțiile ministeriale, iar premierul desemnat primește componența Cabinetului stabilită de partide, fără să aibă o influență mare asupra numelor informează surse politice pentru Gândul.

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Structura Guvernului

Executivul va păstra structura actuală, cu trei vicepremieri. Nu vor face parte din Guvern liderii de partid: Dominic Fritz este împiedicat de lege să dețină o funcție ministerială, iar Ilie Bolojan nu poate fi, în același timp, șeful partidului și subordonat lui Fritz în Guvern.

Lista miniștrilor urmează să fie depusă la Parlament vineri. Audierea miniștrilor este programată pentru luni, iar votul de învestitură a Guvernului pentru marți, 29 septembrie. PSD, AUR și formațiunile parlamentare mai mici au anunțat că nu vor vota, astfel încât Mureșan se poate baza doar pe cele 170 de voturi ale coaliției PNL-USR-UDMR.

Propunerile pentru portofolii, pe partide

PNL

  • Vicepremier: Oana Gheorghiu
  • Interne: Gabriel Andronache Abrudean sau Florin Roman
  • Justiție: Gabriel Andronache, nume aflat încă în negociere, cu dispute în interiorul partidului
  • Finanțe: Gabriela Horga
  • Educație: Mihai Dimian
  • Sănătate: negocieri în curs
  • Agricultură: Alexandru Popa
  • Fonduri Europene: Dragoș Pîslaru
  • Muncă: negocieri în curs
  • Transporturi: Irinel Ionel Scrioșteanu

USR

  • Vicepremier: posibil Radu Miruță sau Cătălin Drulă
  • Apărare: Radu Miruță
  • Externe: Oana Țoiu
  • Mediu: Diana Buzoianu, dacă portofoliul rămâne la USR — variantă încă negociată, cu posibilitatea ca acesta să treacă la UDMR
  • Economie: Irineu Darău

UDMR

  • Vicepremier: Tánczos Barna
  • Dezvoltare: Cseke Attila
  • Mediu sau Energie: Tánczos Barna
  • Cultură: negocieri în curs
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