Liderii PNL, USR și UDMR au conturat, în proporție de 90%, lista miniștrilor din viitorul guvern condus de Siegfried Mureșan. Deși șansele ca acest cabinet să obțină votul de învestitură sunt reduse, între cele trei partide are loc o negociere dură pentru funcțiile ministeriale, iar premierul desemnat primește componența Cabinetului stabilită de partide, fără să aibă o influență mare asupra numelor informează surse politice pentru Gândul.

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Structura Guvernului

Executivul va păstra structura actuală, cu trei vicepremieri. Nu vor face parte din Guvern liderii de partid: Dominic Fritz este împiedicat de lege să dețină o funcție ministerială, iar Ilie Bolojan nu poate fi, în același timp, șeful partidului și subordonat lui Fritz în Guvern.

Lista miniștrilor urmează să fie depusă la Parlament vineri. Audierea miniștrilor este programată pentru luni, iar votul de învestitură a Guvernului pentru marți, 29 septembrie. PSD, AUR și formațiunile parlamentare mai mici au anunțat că nu vor vota, astfel încât Mureșan se poate baza doar pe cele 170 de voturi ale coaliției PNL-USR-UDMR.

Propunerile pentru portofolii, pe partide

PNL

Vicepremier: Oana Gheorghiu

Interne: Gabriel Andronache Abrudean sau Florin Roman

Justiție: Gabriel Andronache, nume aflat încă în negociere, cu dispute în interiorul partidului

Finanțe: Gabriela Horga

Educație: Mihai Dimian

Sănătate: negocieri în curs

Agricultură: Alexandru Popa

Fonduri Europene: Dragoș Pîslaru

Muncă: negocieri în curs

Transporturi: Irinel Ionel Scrioșteanu

USR

Vicepremier: posibil Radu Miruță sau Cătălin Drulă

Apărare: Radu Miruță

Externe: Oana Țoiu

Mediu: Diana Buzoianu, dacă portofoliul rămâne la USR — variantă încă negociată, cu posibilitatea ca acesta să treacă la UDMR

Economie: Irineu Darău

UDMR