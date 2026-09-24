USR susține măsurile propuse de Siegfried Mureșan și spune că a venit timpul ca PSD să pună capăt crizei politice și să voteze premierul desemnat

susține măsurile propuse de premierul desemnat Siegfried Mureșan. USR a transmis, printr-un comunicat postat pe pagina de Facebook, căPartidul lui Dominic Fritz spune că acestea sunt măsuri și reforme care ”s-au regăsit mereu în programul de guvernare al USR”.

USR: ”România are nevoie de un guvern care să continue reformele”

Uniunea Salvați România mai precizează că România are nevoie de un guvern care să continue reformele și să mențină țara ”pe drumul redresării”. În final, formațiunea spune că aceste măsuri au fost susținute și de PSD și că partidul lui Grindeanu are acum șansa să dovedească, votând Guvernul Mureșan, că încă susține reformele.

”USR susține măsurile propuse de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Sunt măsuri și reforme care s-au regăsit mereu în programul de guvernare al USR și care au fost susținute ferm de miniștrii noștri.

România are nevoie de un guvern care să continue reformele, să mențină țara pe drumul redresării și să o păstreze pe parcursul său proeuropean. Sunt obiective și măsuri pe care, cel puțin declarativ, le-a susținut și PSD. Au ocazia să o dovedească acum și prin fapte, votând Guvernul Mureșan și punând capăt crizei politice pe care au declanșat-o alături de AUR”, a transmis USR, pe pagina sa de Facebook.

Siegfried Mureșan promite că va crește pensiile, salariile, va oferi burse copiilor săraci și va scădea TVA-ul

Mureșan a prezentat ieri liniile directoare ale Programului de Guvernare Siegfried. Premierul desemnat a transmis că își dorește o guvernare axată pe creștere economică și pe continuarea reformelor realizate până acum de Guvernul Ilie Bolojan. Programul său de guvernare prevede păstrarea cotei unice și neintroducerea de impozite noi în 2027. În privința ajutoarelor de stat, acestea ar urma să fie orientate către companiile care produc, exportă și creează locuri de muncă în România. Mureșan mai subliniază că programul său de guvernare urmărește ca statul să își plătească la timp datoriile către firme, iar modificările Codului fiscal să fie anunțate cu cel puțin șase luni înainte.