România, pe locul doi în Europa la numărul de ovine, dar nu le mai poate exporta. Cifre uriașe în spatele protestului fermierilor

România are al doilea cel mai mare efectiv de ovine din Uniunea Europeană, însă crescătorii nu mai pot exporta animale vii până la sfârșitul anului.

Comisia Europeană a decis ca România să interzică deplasarea ovinelor și caprinelor vii de pe întreg teritoriul țării către alte state membre, dar și către țări din afara Uniunii, până la 31 decembrie 2026. Decizia este motivată de riscul răspândirii pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine, existând riscul ca bolile să ajungă nu numai în alte regiuni ale României, ci și în alte state membre sau în țări terțe.

Cifre uriașe în spatele protestului fermierilor

România avea în 2025 aproximativ 10,75 milioane de ovine, fiind depășită în Uniunea Europeană numai de Spania. Numai în 2025, exporturile de ovine și caprine vii către țările din afara Uniunii Europene au valorat aproximativ 241,7 milioane de euro, cu 22% peste nivelul din anul precedent.

Pentru 2026, înainte de introducerea restricțiilor, autoritățile estimau o creștere de minimum 40% a exporturilor, ceea ce ar fi putut duce încasările către pragul de 300 de milioane de euro, notează economica.net.

În acest context, fermierii români au protestat marți, 15 septembrie, în Piața Victoriei, oierii fiind supărați din cauza imposibilității valorificării animalelor pe piața externă.

Blocarea exporturilor, sacrificarea animalelor din focare și nemulțumirile privind despăgubirile s-au aflat printre motivele pentru care crescătorii au venit marți în fața Guvernului. Fermierii au depus mai multe revendicări, una dintre principalele solicitări fiind oprirea sacrificării animalelor și găsirea unei soluții pentru reluarea exporturilor.

Protestul a degenerat ulterior în confruntări. Potrivit bilanțului Jandarmeriei, 47 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, 10 jandarmi au fost răniți, iar patru dintre ei au ajuns la spital. Au fost aplicate 15 amenzi, în valoare totală de 21.500 de lei, iar două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.