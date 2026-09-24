SURSE | Procurorii DIICOT au pus sechestru pe locuința din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu

Sechestru pe locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Fostul candidat la prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore la începutul acestei săptămâni. Judecătorii au respins, în primă instanță, propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar acum procurorii DIICOT au pus sechestru pe vila sa din Mogoșoaia, potrivit unor surse apropiate anchetei.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Procurorii DIICOT l-au adus marți, 22 septembrie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, în fața Tribunalului București, unde au cerut arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Procurorii DIICOT au pus sechestru pe vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu

Cei doi sunt cercetați pentru consituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Instanța a decis, în cazul amândurora, plasarea sub control judiciar, nu arestul preventiv, iar reprezentanții DIICOT au contestat decizia.

Astăzi, 22 septembrie, procurorii DIICOT au emis un comunicat prin care au transmis că au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, ”ce aparține inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, este vorba despre vila fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

Comunicatul DIICOT

”Urmare a comunicatelor de presă nr. 1 și nr.3 din 21.09.2026, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 24 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, ce aparține inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicatul DIICOT.