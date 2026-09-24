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Întâlnirile de lucru ale lui Siegfried Mureșan la Bruxelles, nimic despre România. Dezvăluirile jurnalistului Gândul Răzvan Dumitrescu în emisiunea Subiectul Zilei

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Agenda europarlamentarului Siegfried Mureșan, desemnat pentru postul de premier al României, arată că prioritățile acestuia de la Bruxelles au fost departe de interesele României, susține jurnalistul Răzvan Dumitrescu. Întâlnirile de lucru pe care le-a avut anul acesta s-au concentrat pe aderarea Moldovei la UE, războiul din Ucraina, cadrul financiar multianual sau alte teme fierbinți pentru uniune ca decarbonificarea și Digital Markets Act.

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Răzvan Dumitrescu a dezvăluit în emisiunea sa că singura întâlnire la care Siegfried Mureșan a discutat despre România la nivel european a avut ca temă chiar criza politică care l-a adus în poziția de premier desemnat. Emisiunea poate fi urmărită integral aici.

Agenda europarlamentarului Siegfried Mureșan din ultimul an, plină de probleme care nu privesc România

Pe platforma oficială a Parlamentului European, unde este publicată activitatea fiecărui europarlamentar, pot fi identificate cel puțin 15 întâlniri de lucru care au avut ca temă de discuție aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Alte 10 întâlniri de pe agenda lui Siegfried Mureșan s-au concentrat în jurul războiului din Ucraina, iar cele mai multe au fost pe teme ca decarbonificarea Europei, Digital Markets Act sau cadrul financiar multianual al uniunii.

Jurnalistul Gândul Răzvan Dumitrescu l-a taxat pe Siegfried Mureșan în emisiunea lui, Subiectul Zilei, despre care a spus că nu ar fi pregătit pentru funcția de premier tocmai pentru că nu ar fi apărat interesele României la Bruxelles.

„Din activitatea domniei sale rezultă în foarte mică măsură (n.r. interes pentru România), cu excepția situației politice. (…) Cam puțin despre România încât să îl bănuim de experiența și buna cunoaștere a economiei și a tuturor sertarelor acestei țări”, a declarat Răzvan Dumitrescu.

Criza politică, singura preocupare legată de România a lui Siegfried Mureșan

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a avut o întâlnire de lucru la București pe tema situației politice din țară pe data de 25 mai, la scurt timp după demiterea guvernului Bolojan. La întâlnire a participat și fundația Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), asociată cu grupul europarlamentar PPE, care a și întocmit ulterior un raport despre situația din România. În acest raport KAS acuză, după discuția cu Siegfried Mureșan, că România pune presiuni pe ONG-uri și presă, că am avea în țară dispute privind independența justiției și că există riscul unor alegeri anticipate la noi în țară. În acest context, jurnalistul Răzvan Dumitrescu pune sub semnul întrebării vizita de lucru de la București pe care a avut-o Siegfried Mureșan.

„Deci guvernul pică la începutul lunii mai prin moțiune de cenzură. Pe 25.05.2026 este bifată această întâlnire cu fundația Konrad Adenauer. Nu scrie acolo și ce a discutat cu fundația Konrad Adenauer. Dar apare pe 8.07.2026 raportul fundației. Deci pe 25.05.2026 el bifează că s-a întâlnit cu fundația Konrad Adenauer, nu ne spune ce a discutat, nu e obligat să facă asta, dar apare pe 8.07.2026 raportul fundației. Blocajul formării unei noi majorități guvernamentale, raporturi tensionate PSD, PNL, USR, UDMR și rolul AUR. Riscul alegerilor anticipate. Presiune asupra societății civile și presei, proiectul privind transparența finanțării ONG-urilor. Dispute privind independența justiției. În 8 iulie, la scurtă distanță, după această întâlnire, fundația Konrad Adenauer a făcut acest raport.”, a dezvăluit Răzvan Dumitrescu.

Mureșan, premierul desemnat care nu are încă numărul necesar de voturi pentru ca guvernul său să poată fi învestit

După 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, urmată de două desemnări – Eugen Tomac și Adrian Veștea – care nu au dus nicăieri în încercarea de formare a noului Executiv cu puteri depline, președintele Nicușor Dan a făcut joi, 17 septembrie, și cea de-a treia nominalizare pentru funcția de prim-ministru, în persoana lui Siegfried Mureșan.

De atunci, premierul desemnat a negociat doar cu PNL, USR și UDMR, formațiuni care l-au și propus, în luna mai, pentru funcția de premier. Mureșan a anunțat că nu va negocia cu AUR, că e deschis pentru discuții cu PSD și că va prezenta programul său de guvernare Minorităților și parlamentarilor neafiliați.

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