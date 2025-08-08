România forțează reintrarea în programul VISA Waiver prin „metoda Qatarului”. Statul plătește 25.000 $ pe lună pentru lobby la Washington

Ambasada României la Washington a semnat un contract de consultanță cu firma americană GSIS, specializată în securitate, pentru a sprijini reintrarea țării în programul Visa Waiver. Firma a asistat cu succes Qatarul în procesul de admitere, iar acordul, valabil până în octombrie 2025, costă statul român 25.000 de dolari pe lună.

Statul român, prin Ambasada României în SUA, a încheiat un acord de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), companie americană cu experiență în domeniul securității și siguranței publice, relatează Profit.ro. Firma a oferit asistență Qatarului, țară admisă în programul Visa Waiver în septembrie 2024.

„GSIS va furniza servicii de consultanță României în privința cooperării și colaborării internaționale dintre România și Statele Unite în chestiuni de interes bilateral pentru cele două țări. Un accent aparte va fi pus pe cerințele reciproce de siguranță publică, securitate și cooperare în chestiuni legate de comerț și călătorii”, se arată în documentul consultat de Profit.ro.

Formularea este identică celei folosite în contractul semnat anterior de GSIS cu Qatarul.

Pentru aceste servicii, România va plăti un onorariu de 25.000 de dolari lunar, iar contractul este valabil până la 31 octombrie 2025. Acordul poartă semnăturile ambasadorului României în SUA, Andrei Muraru, și ale lui Noah Kroloff, cofondator și partener principal al GSIS.

Kroloff a ocupat, între 2009 și 2013, funcția de Chief of Staff la Departamentul de Securitate Internă al SUA (DHS), instituția care inițiază procedura de admitere a țărilor în programul Visa Waiver.

Demersul vine după ce, pe 25 martie 2025, DHS a anunțat suspendarea pe termen nelimitat a includerii României în Visa Waiver, invocând „respectarea cerințelor stricte de securitate” ale programului.

Până la 31 martie, SUA ar fi trebuit să implementeze Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA), prin care românii să poată călători fără viză în Statele Unite.