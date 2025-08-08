Prima pagină » Actualitate » România forțează reintrarea în programul VISA Waiver prin „metoda Qatarului”. Statul plătește 25.000 $ pe lună pentru lobby la Washington

România forțează reintrarea în programul VISA Waiver prin „metoda Qatarului”. Statul plătește 25.000 $ pe lună pentru lobby la Washington

Denis Andrei
08 aug. 2025, 08:34, Actualitate
România forțează reintrarea în programul VISA Waiver prin „metoda Qatarului”. Statul plătește 25.000 $ pe lună pentru lobby la Washington
Foto: Profimedia images

Ambasada României la Washington a semnat un contract de consultanță cu firma americană GSIS, specializată în securitate, pentru a sprijini reintrarea țării în programul Visa Waiver. Firma a asistat cu succes Qatarul în procesul de admitere, iar acordul, valabil până în octombrie 2025, costă statul român 25.000 de dolari pe lună.

Statul român, prin Ambasada României în SUA, a încheiat un acord de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), companie americană cu experiență în domeniul securității și siguranței publice, relatează Profit.ro. Firma a oferit asistență Qatarului, țară admisă în programul Visa Waiver în septembrie 2024.

„GSIS va furniza servicii de consultanță României în privința cooperării și colaborării internaționale dintre România și Statele Unite în chestiuni de interes bilateral pentru cele două țări. Un accent aparte va fi pus pe cerințele reciproce de siguranță publică, securitate și cooperare în chestiuni legate de comerț și călătorii”, se arată în documentul consultat de Profit.ro.

Formularea este identică celei folosite în contractul semnat anterior de GSIS cu Qatarul.

Pentru aceste servicii, România va plăti un onorariu de 25.000 de dolari lunar, iar contractul este valabil până la 31 octombrie 2025. Acordul poartă semnăturile ambasadorului României în SUA, Andrei Muraru, și ale lui Noah Kroloff, cofondator și partener principal al GSIS.

Kroloff a ocupat, între 2009 și 2013, funcția de Chief of Staff la Departamentul de Securitate Internă al SUA (DHS), instituția care inițiază procedura de admitere a țărilor în programul Visa Waiver.

Demersul vine după ce, pe 25 martie 2025, DHS a anunțat suspendarea pe termen nelimitat a includerii României în Visa Waiver, invocând „respectarea cerințelor stricte de securitate” ale programului.

Până la 31 martie, SUA ar fi trebuit să implementeze Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA), prin care românii să poată călători fără viză în Statele Unite.

Citește și

JUSTIȚIE Poliția a demarat 34 de percheziții în 5 județe din România într-un dosar de PROXENETISM. 10 suspecți au fost duși la audieri
09:27
Poliția a demarat 34 de percheziții în 5 județe din România într-un dosar de PROXENETISM. 10 suspecți au fost duși la audieri
CULTURĂ Pianistul Seong-Jin Cho debutează în România la Festivalul Enescu, alături de Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia din Roma
09:04
Pianistul Seong-Jin Cho debutează în România la Festivalul Enescu, alături de Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia din Roma
ACTUALITATE Republica Moldova RETRAGE licența Moldovagaz, controlată de Gazprom. Rusia acuză „distrugerea deliberată” a companiei și amenință cu represalii
09:00
Republica Moldova RETRAGE licența Moldovagaz, controlată de Gazprom. Rusia acuză „distrugerea deliberată” a companiei și amenință cu represalii
ACTUALITATE Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august
08:36
Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august
GALERIE FOTO George Enescu – Poema Română: Immersive Experience. ZIUA ENESCU celebrată la Muzeul MINA. Publicul este invitat la o serie gratuită de proiecții
08:27
George Enescu – Poema Română: Immersive Experience. ZIUA ENESCU celebrată la Muzeul MINA. Publicul este invitat la o serie gratuită de proiecții
ACTUALITATE Deepfake în Iași cu un medic foarte cunoscut. Imaginea doctoriței Carmen Dorobăț a fost folosită fără acord în reclama false, generate cu AI
08:20
Deepfake în Iași cu un medic foarte cunoscut. Imaginea doctoriței Carmen Dorobăț a fost folosită fără acord în reclama false, generate cu AI
Mediafax
HOROSCOP 7 august. Leii primesc propuneri interesante, Balanțele trebuie să fie sincere și ferme
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
DOCUMENT. Avem pachetul doi de măsuri al guvernului Bolojan. 6000 de posturi eliminate
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Capital.ro
Călin Georgescu și Ion Iliescu. Secretul a fost păstrat ani de zile. Băsescu a simțit ce se punea la cale: Dezastru…
Evz.ro
Lobby la Washington. România a angajat firma care a obținut Visa Waiver pentru Qatar
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
Cum a fost prima zi de UNTOLD X? Rag'N'Bone Man a electrizat scena principală cu un show de senzație! Zeci de mii de fani au cântat alături de el
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ