Orașul european în care 8 din 10 turiști sunt români. Trecerea graniței e mai facilă, după intrarea în Schengen. „E scris în limba română peste tot”

05 ian. 2026, 10:07, Actualitate
Tot mai mulți turiști români preferă să își facă vacanțele dincolo de granițele României. Printre statele preferate se numără și Ungaria. Pentru mulți cetățeni din vestul țării, trecerea graniței și petrecerea timpului în orașele ungare a devenit, deja, o tradiție. Mai ales după trecerea României în spațiul Schengen.

Vezi aici avantajele intrării României în Schengen, la un an de la aderare.

Trecerea graniței din România în Ungaria a devenit, deja, o tradiție pentru mulți dintre cetățenii care trăiesc în partea de vest a țării. O vacanță scurtă dincolo de hotarele, un city break într-un oraș ungar, o simplă ieșire cu familia și prietenii sau participarea la un eveniment pot reprezenta momente de relaxare. În primele zile ale anului 2026, mulți cetățeni români au ales să se distreze, de pildă, în străinătate – pe listă fiind, desigur, Ungaria.

Budapesta (Ungaria) este un oraș preferat de mulți turiști / foto: Envato

Mako, orașul „invadat” de turiștii români

Printre spațiile preferate de turiștii români se află ștrandurile și bazinele termale din Ungaria. În unele localități maghiare, prezența turiștilor români este tot mai mare. Având în vedere acest aspect, unii dintre hotelieri au ales să ofere meniuri în limba română, iar unii dintre angajați ne vorbesc limba.

Un loc popular printre turiștii români este Mako, un orășel care se află la 25 kilometri de granița României. În această perioadă a anului, de pildă, 8 din 10 turiști sunt cetățeni români, notează Digi24.

Turiștii s-au arătat încântați de condiții.

  • „E prima dată când venim aici, e super faină atmosfera! E perfectă alegerea pentru începutul anului”;
  • „E aproape de România și am zis că e o variantă perfectă pentru a petrece anul nou. Ne place foarte mult!”;
  • „Venim des aici pentru relaxare, apă, masaj, tobogane, mâncare bună, apă termală”;
  • „Mi-am făcut niște prieteni și m-am jucat cu mingea. Foarte mult îmi place aici! E apa caldă, te poți relaxa și poți și să te joci”;
  • „E scris în limba română peste tot, inclusiv la intrare, vorbim de informații specifice pentru ștrand, la mâncare, la băuturi, peste tot”.

Sursă foto: Envato (rol ilustrativ)

Cele mai noi