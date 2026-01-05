A plecat de la FCSB și a fost prezentat oficial la rivala din Liga 1: „Bine ai venit!”

Fundașul stânga Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) a părăsit FCSB și a fost prezentat, deja, la noua echipă. El va evolua tot în Liga 1, la Unirea Slobozia, unde a mers sub formă de împrumut.

Campioana a acceptat să renunțe la Vlăsceanu pentru ca jucătorul să aibă meciuri în picioare în sezonul actual.

Vlăsceanu, sub comanda lui Prepeliță

Vlăsceanu a fost trimis în vară la UTA, dar Adrian Mihalcea nu i-a acordat prea multe minute, astfel că în această iarnă jucătorul a părăsit „Bătrâna Doamnă”, scrie gsp.ro. De serviciile jucătorului s-a interesat Unirea Slobozia, iar oferta ialomițenilor a fost acceptată de FCSB.

„Bine ai revenit, Laurențiu Vlăsceanu! Laurențiu Vlăsceanu revine la #echipaialomițenilor sub formă de împrumut, după rezilierea cu UTA Arad, unde a fost împrumutat în prima parte a sezonului de la FCSB. Laur a ajuns deja în cantonament și a efectuat primul antrenament, alături de colegii săi!”, au transmis oficialii clubului ialomițean într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

În primele luni ale actualului sezon, Laurențiu Vlăsceanu a jucat la Arad, pentru UTA. Antrenorul Adrian Mihalcea l-a trimis pe teren în patru meciuri, un total de 121 de minute în aproape 6 luni la Arad.

Vlăsceanu a mai evoluat pentru Unirea Slobozia. Fostul internațional de juniori, el a mai jucat aici între 2023 și 2025. Are 53 de apariții și cinci goluri pentru formația ialomițeană și cunoaște foarte bine atât echipa, cât și clubul.

