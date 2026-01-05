Prima pagină » Actualitate » AUR solicită oficial autorităților statului să declare 2026 -„Anul Americii în România”, la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA

AUR solicită oficial autorităților statului să declare 2026 -„Anul Americii în România”, la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA

Luiza Dobrescu
05 ian. 2026, 10:18, Actualitate
AUR solicită oficial autorităților statului să declare 2026 -„Anul Americii în România”, la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA

Allianţa pentru Unirea Românilor cere Președinției, Parlamentului și Guvernului României să declare 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul aniversării celor 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA. 

Anul 2026 reprezintă un moment istoric de importanță globală. Statele Unite ale Americii marchează un sfert de mileniu de existență ca națiune construită pe valori fundamentale precum libertatea, suveranitatea, credința, democrația și libertatea de expresie – valori care au influențat decisiv evoluția lumii moderne și care rămân esențiale pentru viitorul Europei și al României, transmite AUR.

Rolul SUA și leadershipul global în 2026

Anul 2026 este marcat nu doar de această aniversare istorică, ci și de rolul determinant jucat de Statele Unite ale Americii în arhitectura globală de securitate și libertate. Sub conducerea președintelui Donald Trump, considerat în 2026 cel mai important lider politic la nivel global, influența americană s-a făcut resimțită atât pe scena internațională, cât și în relația cu Uniunea Europeană.

Deciziile politice, strategice și economice ale administrației americane au avut un impact direct asupra direcției geopolitice a Europei, asupra securității continentului și asupra apărării valorilor democratice într-un context internațional tot mai instabil.

America – garant al libertăților în Europa

Potrivit Strategiei de Securitate Națională a Statelor Unite ale Americii, SUA își asumă explicit rolul de principal apărător al libertăților politice, al democrației și al libertății de exprimare în Europa, într-un moment în care aceste drepturi fundamentale sunt tot mai des puse sub presiune.

În acest context, relația României cu Statele Unite nu este doar una strategică, ci una esențială pentru menținerea pluralismului politic, a libertății de opinie și a suveranității naționale.

De ce „Anul Americii în România”

România și Statele Unite ale Americii erau legate printr-un parteneriat strategic solid, cu dimensiuni politice, militare, economice și culturale vitale. SUA erau principalul garant al securității României în cadrul NATO și un aliat-cheie în regiunea Mării Negre.

America trebuie să redevină partenerul strategic al României în chestiuni de securitate, și orice decizie majoră adoptată de București în acest context – inclusiv în ceea ce privește evoluțiile din Ucraina – trebuie consultată în primul rând cu Washington-ul.

Declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România” ar permite:
• consolidarea relației strategice româno-americane;
• organizarea de evenimente culturale, educaționale și academice dedicate istoriei și valorilor americane;
• promovarea cooperării economice și a investițiilor americane în România;
• reafirmarea angajamentului României față de lumea liberă, libertatea de exprimare și democrația autentică;
• întărirea legăturilor dintre societățile română și americană.

Poziția AUR

AUR consideră că România trebuie să fie parte activă a acestui moment istoric și să transmită un mesaj clar de respect și prietenie față de națiunea americană și poporul american.

În același timp, indiferent de decizia autorităților statului român, Alianța pentru Unirea Românilor anunță public că: AUR va declara anul 2026 drept „Anul SUA în România” și va acționa în consecință.

AUR va organiza, susține și promova pe tot parcursul anului 2026:
• conferințe și dezbateri publice;
• evenimente culturale și comemorative;
• inițiative educaționale dedicate tinerilor;
• acțiuni de diplomație publică și dialog româno-american.

Pentru AUR, prietenia cu Statele Unite ale Americii este una strategică și bazată pe valori, nu pe conformism politic sau pe directive ideologice externe, iar anul 2026 trebuie să fie un an al libertății, suveranității și alianțelor bazate pe valori reale. AUR va rămâne consecvent acestei viziuni și va acționa ferm pentru ca relația României cu Statele Unite ale Americii să fie una clară, onestă și puternică, în interesul național al României, mai transmit cei de la Alianţa pentru Unirea Românilor, într-un comunicat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Avocatul Gheorghe Piperea anunţă că va bloca în instanţă noile taxe pe proprietate impuse de guvern: „Vor fi gata până pe 12 ianuarie”

Ilie Bolojan are ghinion pe final de an: Curtea de Apel București tocmai i-a blocat o reformă în instanță. Cum a rămas în pom reorganizarea ANCOM

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ AUR blochează în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
10:56
AUR blochează în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
MESAJ Cum justifică avocata AUR decizia de a ataca numirile la CCR: ”Dacă sunt făcute cu încălcarea Constituției, ce garanție mai avem pentru drepturile noastre?”
10:52
Cum justifică avocata AUR decizia de a ataca numirile la CCR: ”Dacă sunt făcute cu încălcarea Constituției, ce garanție mai avem pentru drepturile noastre?”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 821. Trump amenință și Iranul: „Va fi lovit foarte puternic”
10:38
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 821. Trump amenință și Iranul: „Va fi lovit foarte puternic”
TURISM Orașul european în care 8 din 10 turiști sunt români. Trecerea graniței e mai facilă, după intrarea în Schengen. „E scris în limba română peste tot”
10:07
Orașul european în care 8 din 10 turiști sunt români. Trecerea graniței e mai facilă, după intrarea în Schengen. „E scris în limba română peste tot”
SPORT A plecat de la FCSB și a fost prezentat oficial la rivala din Liga 1: „Bine ai venit!”
09:59
A plecat de la FCSB și a fost prezentat oficial la rivala din Liga 1: „Bine ai venit!”
ULTIMA ORĂ Se caută director la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă o premieră: „Proces de selecție transparent”
09:30
Se caută director la Apele Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă o premieră: „Proces de selecție transparent”
Mediafax
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Cât costă treningul purtat de Nicolas Maduro când a fost capturat. NU se mai găsește în magazine!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Mediafax
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne închis pentru turiști
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
Dan Petrescu dezminte zvonurile! Antrenorul nu suferă de cancer, de fapt: 'Totul este în regulă!'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce s-a prăbușit Imperiul Roman?
Gândul de Vreme Lapovița și ninsoarea cuprind cea mai mare parte a României. ANM, pentru Gândul: „Condiții semnificative de polei”
10:30
Lapovița și ninsoarea cuprind cea mai mare parte a României. ANM, pentru Gândul: „Condiții semnificative de polei”
EXTERNE Argentina cere extrădarea lui Nicolas Maduro într-un dosar de crime împotriva umanității
10:07
Argentina cere extrădarea lui Nicolas Maduro într-un dosar de crime împotriva umanității
EXTERNE Destinațiile de „micro-pensionare” care cuceresc generația Z în 2026. Unde aleg tinerii să se retragă din carieră pentru a-și găsi echilibrul personal
09:43
Destinațiile de „micro-pensionare” care cuceresc generația Z în 2026. Unde aleg tinerii să se retragă din carieră pentru a-și găsi echilibrul personal
METEO România intră sub Cod portocaliu de vreme rea: ploi, lapoviță și ninsori în mare parte de țară. DN1, acoperit cu zăpadă
09:23
România intră sub Cod portocaliu de vreme rea: ploi, lapoviță și ninsori în mare parte de țară. DN1, acoperit cu zăpadă
DESTINAȚII Bucureștiul în top 10 cele mai accesibile destinații în 2026. Cu ce orașe e comparată capitala României
09:21
Bucureștiul în top 10 cele mai accesibile destinații în 2026. Cu ce orașe e comparată capitala României
INEDIT Inedit. Statul în care ziua de 31 decembrie nu mai există, iar Revelionul nu mai este celebrat
09:20
Inedit. Statul în care ziua de 31 decembrie nu mai există, iar Revelionul nu mai este celebrat

Cele mai noi