Prima pagină » Știri » Lapovița și ninsoarea cuprind cea mai mare parte a României. ANM, pentru Gândul: „Condiții semnificative de polei”

Lapovița și ninsoarea cuprind cea mai mare parte a României. ANM, pentru Gândul: „Condiții semnificative de polei”

Cristian Lisandru
05 ian. 2026, 10:30, Știri
Lapovița și ninsoarea cuprind cea mai mare parte a României. ANM, pentru Gândul: „Condiții semnificative de polei”

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până în data de 6 ianuarie, la ora 10.00. Potrivit meteorologilor ANM, vor fi precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte.

Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20…50 cm).

  • În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm.
  • Vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea, transmit meteorologii ANM.

Informare meteorologică ANM

Lapoviță și ninsoare în cea mai mare parte a țării

În exclusivitate pentru Gândul, Robert Manta, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 5 ianuarie 2025.

Ne așteaptă o vreme rece și destul de umedă.

  • Astăzi, vorbim de ploi, lapoviță și ninsori în cea mai mare parte a țării, condiții semnificative de polei, în special în zona de vest, de centru și est, dar în prima parte a zilei și în partea de sud a țării.
  • Temperaturile se vor situa undeva de la -2° Celsius în zona de nord a țării, până la 5-6° în extremitatea de sud-est.

Iar dacă vorbim și despre Capitală, maxima nu va trece de 2° Celsius,  trecător va mai ploua slab, iar la noapte vor fi condiții de ceață”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Salvamont a primit 96 de apeluri, în 24 de ore. Salvatorii au coborât de pe munte 34 de răniţi şi 2 morţi
08:44
Salvamont a primit 96 de apeluri, în 24 de ore. Salvatorii au coborât de pe munte 34 de răniţi şi 2 morţi
ANALIZĂ EXCLUSIV | Tranziția către Foc și Aer: de ce incendiile, exploziile și pierderea încrederii nu sunt întâmplătoare
18:07
EXCLUSIV | Tranziția către Foc și Aer: de ce incendiile, exploziile și pierderea încrederii nu sunt întâmplătoare
ANALIZĂ Adrian Năstase explică Operațiunea Maduro: Să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii”atunci când este vorba de interese
13:56
Adrian Năstase explică Operațiunea Maduro: Să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii”atunci când este vorba de interese
ULTIMA ORĂ Distribuţie Energie Electrică anunţă când va reporni alimentarea cu energie electrică în judeţele afectate de vânt şi zăpadă
13:08
Distribuţie Energie Electrică anunţă când va reporni alimentarea cu energie electrică în judeţele afectate de vânt şi zăpadă
ULTIMA ORĂ Căldura şi apa caldă din 4 sectoare ale Capitalei sunt afectate. Peste 1.000 de blocuri sunt afectate de noua avarie la CET Sud – ELCEN
12:13
Căldura şi apa caldă din 4 sectoare ale Capitalei sunt afectate. Peste 1.000 de blocuri sunt afectate de noua avarie la CET Sud – ELCEN
ENERGIE Zăpada şi vântul au lăsat fără energie electrică mai multe judeţe. Sunt afectaţi 52.244 de utilizatori din 189 de localităţi
15:25, 03 Jan 2026
Zăpada şi vântul au lăsat fără energie electrică mai multe judeţe. Sunt afectaţi 52.244 de utilizatori din 189 de localităţi
Mediafax
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Cât costă treningul purtat de Nicolas Maduro când a fost capturat. NU se mai găsește în magazine!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Mediafax
Ninge la Sinaia și în Poiana Brașov: ce instalații funcționează și ce rămâne închis pentru turiști
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
Dan Petrescu dezminte zvonurile! Antrenorul nu suferă de cancer, de fapt: 'Totul este în regulă!'
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce s-a prăbușit Imperiul Roman?
ULTIMA ORĂ AUR blochează în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
10:56
AUR blochează în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
MESAJ Cum justifică avocata AUR decizia de a ataca numirile la CCR: ”Dacă sunt făcute cu încălcarea Constituției, ce garanție mai avem pentru drepturile noastre?”
10:52
Cum justifică avocata AUR decizia de a ataca numirile la CCR: ”Dacă sunt făcute cu încălcarea Constituției, ce garanție mai avem pentru drepturile noastre?”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 821. Trump amenință și Iranul: „Va fi lovit foarte puternic”
10:38
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 821. Trump amenință și Iranul: „Va fi lovit foarte puternic”
ULTIMA ORĂ AUR solicită oficial autorităților statului să declare 2026 -„Anul Americii în România”, la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA
10:18
AUR solicită oficial autorităților statului să declare 2026 -„Anul Americii în România”, la 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA
TURISM Orașul european în care 8 din 10 turiști sunt români. Trecerea graniței e mai facilă, după intrarea în Schengen. „E scris în limba română peste tot”
10:07
Orașul european în care 8 din 10 turiști sunt români. Trecerea graniței e mai facilă, după intrarea în Schengen. „E scris în limba română peste tot”
EXTERNE Argentina cere extrădarea lui Nicolas Maduro într-un dosar de crime împotriva umanității
10:07
Argentina cere extrădarea lui Nicolas Maduro într-un dosar de crime împotriva umanității

Cele mai noi