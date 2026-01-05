Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până în data de 6 ianuarie, la ora 10.00. Potrivit meteorologilor ANM, vor fi precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte.
Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20…50 cm).
Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea, transmit meteorologii ANM.
În exclusivitate pentru Gândul, Robert Manta, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 5 ianuarie 2025.
„Ne așteaptă o vreme rece și destul de umedă.
Iar dacă vorbim și despre Capitală, maxima nu va trece de 2° Celsius, trecător va mai ploua slab, iar la noapte vor fi condiții de ceață”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
RECOMANDAREA AUTORULUI: