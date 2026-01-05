Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până în data de 6 ianuarie, la ora 10.00. Potrivit meteorologilor ANM, vor fi precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte.

Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20…50 cm).

În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm.

Vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea, transmit meteorologii ANM.

Lapoviță și ninsoare în cea mai mare parte a țării

În exclusivitate pentru Gândul, Robert Manta, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 5 ianuarie 2025.

„Ne așteaptă o vreme rece și destul de umedă.

Astăzi, vorbim de ploi, lapoviță și ninsori în cea mai mare parte a țării, condiții semnificative de polei , în special în zona de vest, de centru și est, dar în prima parte a zilei și în partea de sud a țării.

, în special în zona de vest, de centru și est, dar în prima parte a zilei și în partea de sud a țării. Temperaturile se vor situa undeva de la -2° Celsius în zona de nord a țării, până la 5-6° în extremitatea de sud-est.

Iar dacă vorbim și despre Capitală, maxima nu va trece de 2° Celsius, trecător va mai ploua slab, iar la noapte vor fi condiții de ceață”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

