România, în semifinalele Campionatului Mondial Școlar U18 la handbal. LPS Brașov, de neoprit la turneul din Macedonia

În perioada 20-29 Aprilie, România participă la Campionatul Mondial de Handbal Școlar U18. Competiția este găzduită de Skopje, capitala Macedoniei. Țara noastră a trimis în competiție două echipe: LPS Brașov (la fete) și LPS Suceava (la băieți), câștigătoare a competiției ONSS în anul școlar precedent.

În grupe, LPS Brașov a avut rezultate excelente. Primul joc a fost câștigat la pas, scor 38-22, cu reprezentativa din Kosovo.

LPS Brașov, parcurs excelent la fete

Următoarea partidă a fost împotriva Israelului și a adus o nouă victorie categorică, scor 33-16. A urmat derby-ul cu Brazilia din grupă, pe care fetele noastre l-au câștigat mai clar decât o arată scorul, 27-22. Fetele antrenate de Mihaela Ciobotaru și Raissa Marin Raissa s-au calificat în sferturile de finală obținând victorii pe linie.

Confruntarea cu Slovacia a fost controlată de la un capăt la altul de românce, care au câștigat „sfertul” cu 25-21. Acum, LPS Brașov își așteaptă doar adversara din semifinalele Cupei Mondiale Școlare.

Formația de sub Tâmpa a deplasat în Macedonia următorul lot de jucătoare, potrivit monitorulexpres.ro: Ana Chirițoiu, Daria Popescu, Rania Mustață, Ana Vasile, Alexia Iancu, Anisia Călin, Diana Băiașu, Maia Andrei, Hannelore Dumitru, Amalia Pătrașcu, Arianna Ioniță, Daria Oros, Alexandra Matei și Denisa Filip.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

