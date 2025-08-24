România, țara în care 1 din 5 tineri nu lucrează și nici nu studiază. Suntem în topul țărilor europene la acest capitol

Anul trecut, 11% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani din Europa nu aveau un job și nici nu urmau vreun program de educație sau formare profesională. Ponderea acestor tineri variază între 4,9 în Țările de Jos și 19,4% în România, conform datelor Eurostat.

Tinerii reprezintă factori cheie ai schimbării sociale și economice, însă, cu toate acestea, în Europa, mulți dintre ei nu sunt „nici angajați, nici încadrați în educație sau formare”, scrie EuroNews.com, care citează datele Eurostat și un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Cu toate că Uniunea Europeană spune că dorește să reducă procentul de 11% sub 9% până în 2030, numai 11 din 34 de țări europene au atins deja acest obiectiv în anul 2024. În unele țări, precum România, nu numai ponderea tinerilor care nu au un serviciu și nu studiază este ridicată, ci și cea a diferențelor între sexe.

În general, Europa de Sud și de Sud-Est au mult mai ridicate aceste rate care sunt denumite NEET, în vreme ce Europa de Nord și de Vest înregistrează, în general, rezultate mai bune.

Dacă se includ și țările candidate la aderarea la UE, Regatul Unit și statele AELS, Turcia înregistrează cea mai mare rată: mai mult de 1 din 4 tineri (25,9 %) sunt neangajați ori nu urmează nicio formă de învățământ. Urmează apoi Bosnia și Herțegovina (22,2 %), România (19,4%), Italia (15,2 %), Serbia (14,9 %), Lituania (14,7 %), Grecia (14,2 %) și Bulgaria (12,7 %).

De asemenea, raportul OCDE din 2025 în ce privește țara noastră indică faptul că 1 din 5 tineri români nu lucrează și nici nu studiază.

„Rezultatele școlare slabe ale tinerilor reprezintă o preocupare majoră în România și sunt unul dintre principalii factori care determină procentul ridicat de tineri care nu sunt angajați, nu urmează studii și nu participă la programe de formare”, potrivit sursei citate.

Dintre cele cinci economii cele mai mari din Europa, patru au înregistrat rate peste media UE. Italia (15,2 %), Franța (12,5 %), Regatul Unit (12,1 %) și Spania (12 %). Germania are cea mai mică rată, cu 8,5 % dintre tinerii care nu lucrează și nu studiază.

În afară de Țările de Jos (4,9 %), alte țări cu performanțe bune sunt Islanda (5,0 %), Suedia (6,3 %), Norvegia (6,8 %), Malta (7,2 %), precum și Irlanda și Slovenia (ambele cu 7,6 %).

Diferența între sexe

Diferența între sexe în ce privește ratele tinerilor care nu muncesc și nici nu urmează studii este foarte mare în unele țări, mai susține sursa citată. În medie, în UE, 10% dintre tinerii bărbați nu lucrează și nu studiază, în comparație cu 12,1% dintre femeile tinere.

Trei țări se detașează clar în acest sens: avem Turcia, unde 15,8 % dintre tinerii de sex masculin sunt neangajați sau nu urmează studii, comparativ cu 36,4% dintre tinerele de sex feminin.

În țara noastră, ratele sunt de 14% pentru bărbați și 25,2% pentru femei, iar Cehia 3,9% dintre bărbații tineri și 13,3% dintre femei.

Dintre cele 32 de țări, rata tinerilor fără loc de muncă și care nu urmează nici studii este mai mare în rândul bărbaților decât în rândul femeilor, în numai cinci țări. Printre ele se numără: Suedia, Finlanda, Norvegia, Estonia și Belgia. Țările nordice domină această tendință.

De asemenea, în Ungaria, Polonia și Slovacia, rata NEET în rândul femeilor este cu peste 40 % mai mare decât în rândul bărbaților.

