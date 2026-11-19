Cel mai bogat om de pe planetă se distanțează din nou de mișcarea „MAGA” (Make America Great Again) a președintelui Donald Trump, după ce a recunoscut că efortul său de a stimula candidații republicani la alegerile de la mijocul mandatului a eșuat. Elon Musk spune că renunță oficial la mișcarea conservatoare după eșecul republicanilor în alegerile de la mijlocul mandatului.

Directorul companiilor Space X și Tesla a admis că decizia să finanțeze candidații republicani care s-au dovedit a fi pierzători s-a dovedit proastă. Musk, care a deținut vara trecută recordul ca primul trilionar din istorie, a declarat într-un interviu virtual din China că se leapădă de baza MAGA a președintelui Trump.

„Nu sunt cu MAGA. Nu sunt sigur ce înseamnă MAGA, dar dacă asta presupune o încredere oarbă într-o serie de politici ale Partidului Republican, în mod cert nu am de-a face cu asta”, a spus Elon Musk, potrivit The Independent.

Musk a avut o relație mai degrabă ambiguă cu președintele Trump, deopotrivă de prietenie și de rivlaitate. Musk, în calitate de șef al DOGE (Departamentul de Eficiență Guvernamentală), a contribuit la reducerea cheltuielilor agențiilor federale.

După ce a părăsit funcția în mai 2025, miliardarul a intrat în conflict online cu președintele Trump, acuzându-l într-o postare șteatsă în prezent că figurează în Dosarele Epstein. Dosarele au fost desecretizate și publicate la finalul anului 2025 și începutul anului curent, dar mare parte din documente conțin secțiuni redactate (cenzurate).

După ce a donat 500 de milioane de dolari candidaților republicani, Musk a spus reporterilor de la The New York Tines în cadrul Summitului DealBook că se simte „un pic prost că a cheltuit atâția bani și n-a văzut rezultate”, dar spune că fără contribuția sa financiară, „situația ar fi fost mult mai rea”.

Democrații au câștigat alegerile inclusiv în state conservatoare, urmând ca din 3 ianuarie 2027 să capete control asupra Congresului SUA după ce și-au asigurat o majoritate solidă în Camera Reprezentanților și Senat.

Mulți votanți americani, chiar și cei pro-republicani, au votat cu Partidul Democrat, declarându-se dezamăgiți de războiul nepopular declanșat cu Trump cu Iran, care a dus la creșterea prețurilor la carburanți.

Sursa Foto: Profimedia