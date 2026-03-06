Prima pagină » Actualitate » Românii încep să se întoarcă din Dubai. Un avion a aterizat în această dimineață la București: ”Au fost momente înfricoșătoare”

Românii încep să se întoarcă din Dubai. Un avion a aterizat în această dimineață la București: ”Au fost momente înfricoșătoare”

06 mart. 2026, 09:36

Unul dintre cele două avioane trimise pentru repatrierea românilor din Dubai a aterizat vineri dimineață pe aeroportul din București, în jurul orei 09:00.

Update: Alice, o tânăra blocată în Dubai din cauza războiului, a declarat: „A fost un zbor foarte lung și o vacanță și mai lungă. În primul rând vreau să le mulțumesc celor care ne-au scris. Au fost momente înfricoșătoare pentru că nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată, mai ales când am văzut acele rachete pe cer și când am auzit toate exploziile. Dubaiul este un oraș foarte sigur, toate exploziile au fost interceptate la timp, însă a fost un sentiment ciudat, pentru că nu știam când o să mă întorc acasă. Doar gândul acesta mă înfiora foarte tare.

Primul zbor, când a fost anulat, l-am reprogramat. Am fost reprogramați duminica aceasta, data de 8, și s-a anulat și acest zbor. Când s-a anulat și al doilea zbor am intrat în panică și am schimbat compania aeriană. Acum două seri am stat pe toate site-urile și am căutat două bilete de întoarcere, iar după 7 ore am găsit două bilete.

Toată lumea din avion se bucura că ne întoarcem acasă și toată lumea discuta despre prețuri. Au fost foarte mari, dar am zis că ne dorim să ajungem acasă.”

Printre cei care îi așteptau pe pasageri s-a aflat și Sorin Ene, tatăl unei tinere aflate la bord, care a vorbit despre temerile provocate de conflictul din regiune și despre emoțiile trăite până la sosirea avionului.

Ceea ce știți dumneavoastră știu și eu la fel de bine. Acolo este o zonă destul de bună raportat la conflictul care este. După cum știm foarte bine, acolo nu sunt oameni care să sufere din punct de vedere fizic sau răniți, mai bine zis. Alice a decolat, dacă nu mă înșel, la ora 2, ora Dubaiului. A aterizat acum câteva minute, o așteptăm cu mare drag. Eu am fost foarte liniștit. La început nu, când ne-au dat primul mesaj că trebuie să plece, să se ascundă și așa mai departe, atunci am fost puțin îngândurat, pot să spun. Dar eu am foarte mare credință în Dumnezeu și am simțit că o să fie bine, că o să ajungă acasă cu bine. Soția mea nu a gestionat așa bine ca mine. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, presei, că ați informat societatea despre situație. În unele filmulețe s-a exagerat puțin. Noi știm de la Alice că, într-adevăr, au fost unele drone, fragmente”, a declarat Sorin Ene, instructor de Drift.

Primii români evacuați au ajuns în țară

Aeronava care a plecat din Dubai a adus în România zeci de cetățeni români evacuați în contextul tensiunilor și conflictului din regiune. Avionul a aterizat pe aeroportul din București puțin după ora 09:00, fiind primul dintre cele două zboruri organizate pentru repatrierea românilor aflați în zonă.

Al doilea avion care transportă români evacuați urmează să ajungă ulterior în România.

