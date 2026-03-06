MAE a tăiat sunetul la transmisiunea conferinței de presă de astăzi, când a ajuns la întrebările presei. Ulterior, a tăiat imaginea și a oprit emisia. Ieri, ministra de Externe Oana Țoiu a fugit din conferința de presă

Ministerul Afacerilor Externe a organizat vineri, la ora 15:30, un briefing de presă cu privire la situația de securitate din Orientul Mijlociu. După ce purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a prezentat datele referitoare la cetăţenii români aflați în regiune, transmisia conferinței de presă a fost întreruptă chiar în momentul în care urma sesiunea de întrebări din partea jurnaliștilor. Mai târziu, MAE a tăiat imaginea și a oprit emisia. Situația vine după un episod similar, când, joi, ministra de Externe Oana Țoiu a părăsit brusc o conferință de presă.

Purtătorul de cuvânt al MAE a anunțat că „astăzi au aterizat două zboruri Fly Dubai, zboruri de linie, cu circa 258 de cetățeni români la bord. A aterizat și primul zbor de evacuare operat de România în cadrul mecanismului european pentru protecție civilă. Acesta a aterizat în jurul orei 14.50”.