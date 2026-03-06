Prima pagină » Actualitate » Cât costă un simplu espresso la cafeneaua din București aleasă printre cele mai bune 100 din lume

Cât costă un simplu espresso la cafeneaua din București aleasă printre cele mai bune 100 din lume

06 mart. 2026, 16:33, Actualitate
Cât costă un simplu espresso la cafeneaua din București aleasă printre cele mai bune 100 din lume

Dintr-un total de peste 38.000 de localuri înscrise la start, o cafeneaua din București a intrat în top 100 din lume. Afacerea a pornit dintr-un spațiu de pe strada Lipscani din Capitală și a fost inclus pentru al doilea an consecutiv în The World’s 100 Best Coffee Shops, preia Hotnews.

Bob Coffee Lab ocupă poziția 55 în ierarhia mondială, fiind singurul business autohton prezent în clasamentul anunțat la evenimentul CoffeeFest Madrid 2026, potrivit Ziarul Financiar.

Evaluarea a fost realizată printr-un sistem mixt, care a combinat votul unui juriu internațional format din peste 800 de experți cu votul publicului global, analizând criterii precum calitatea cafelei, consistența, expertiza echipei și experiența clientului. Rețeaua operează în prezent nouă unități în București, în zone precum Băneasa Shopping City sau Piața Charles de Gaulle.

„Nu construim doar locuri unde se bea cafea, ci un sistem care trebuie să funcționeze impecabil, zi de zi, în fiecare locație. Faptul că suntem din nou în acest top arată că standardele pot fi menținute fără compromisuri”, spun reprezentanții companiei.

În ediția din 2025, brandul românesc s-a clasat pe locul 46 la nivel mondial. Afacerea este operată prin firma Board of Beans SRL, care a raportat, conform celor mai recente date, o cifră de afaceri de 8,3 milioane de lei, în creștere cu 21%, scrie ZF.

Această performanță vine într-o piață locală în expansiune, unde activează aproape 200 de cafenele de specialitate, dintr-un total de peste 5.200 identificate la nivel european.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Denunț la DNA împotriva Oanei Țoiu pentru de abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
16:44
Denunț la DNA împotriva Oanei Țoiu pentru de abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
NEWS ALERT Avocatul Poporului atacă la CCR reforma administrației publice. Guvernul Bolojan, acuzat că încalcă drepturi fundamentale
16:14
Avocatul Poporului atacă la CCR reforma administrației publice. Guvernul Bolojan, acuzat că încalcă drepturi fundamentale
SCANDALOS MAE a tăiat sunetul la transmisiunea conferinței de presă de astăzi, când a ajuns la întrebările presei. Ulterior, a tăiat imaginea și a oprit emisia. Ieri, ministra de Externe Oana Țoiu a fugit din conferința de presă
16:07
MAE a tăiat sunetul la transmisiunea conferinței de presă de astăzi, când a ajuns la întrebările presei. Ulterior, a tăiat imaginea și a oprit emisia. Ieri, ministra de Externe Oana Țoiu a fugit din conferința de presă
EXCLUSIV Fermierii, afectați de creșterea prețului la motorină. Vor reduce din lucrările solului, iar producția va fi mai mică
15:55
Fermierii, afectați de creșterea prețului la motorină. Vor reduce din lucrările solului, iar producția va fi mai mică
FLASH NEWS Protest la Cotroceni: Declic îi cere președintelui Nicușor Dan să respingă noile numiri la vârful marilor parchete
15:47
Protest la Cotroceni: Declic îi cere președintelui Nicușor Dan să respingă noile numiri la vârful marilor parchete
FLASH NEWS Surpriză pe Aeroportul „Henri Coandă”. Reporterii așteptau românii repatriați din Dubai, iar în fața camerelor a apărut Ilie Năstase. Ce declarație neașteptată a făcut
15:26
Surpriză pe Aeroportul „Henri Coandă”. Reporterii așteptau românii repatriați din Dubai, iar în fața camerelor a apărut Ilie Năstase. Ce declarație neașteptată a făcut
Mediafax
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii. Abonamentul mobil costă 62 lei/lună
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Ce se întâmplă doctore
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
RĂZBOI Donald Trump a anunțat o singură condiție pentru a înceta războiul și pentru a face un Iran „măreț”
16:23
Donald Trump a anunțat o singură condiție pentru a înceta războiul și pentru a face un Iran „măreț”
ACTUALITATE Atacuri cu colete incendiare în Europa. O anchetă comună Eurojust demască legăturile cu serviciul militar al Rusiei
15:54
Atacuri cu colete incendiare în Europa. O anchetă comună Eurojust demască legăturile cu serviciul militar al Rusiei
JUSTIȚIE DNA cere arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi vameși din Portul Constanța, reținuți pentru luare de mită
15:20
DNA cere arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi vameși din Portul Constanța, reținuți pentru luare de mită
REACȚIE Daciana Sârbu, reacție emoționantă după ce și-a văzut fata în țară. Ce a ținut să transmită fosta soție a lui Victor Ponta
15:20
Daciana Sârbu, reacție emoționantă după ce și-a văzut fata în țară. Ce a ținut să transmită fosta soție a lui Victor Ponta
ACTUALITATE Viktor Orban și Volodimir Zelenski, conflict deschis pe petrolul rusesc. Ucraina își avertizează cetățenii să evite deplasările în Ungaria
15:19
Viktor Orban și Volodimir Zelenski, conflict deschis pe petrolul rusesc. Ucraina își avertizează cetățenii să evite deplasările în Ungaria
Noi informații în scandalul „Țoiu vs. fata lui Ponta”. Cristian Jura (CNCD) explică „principiul inversării sarcinii probei”: „MAE va trebui să producă probe că nu s-a produs discriminarea” / Consiliul s-ar putea autosesiza, dar e „pe linie moartă”, mandatele membrilor s-au încheiat
15:19
Noi informații în scandalul „Țoiu vs. fata lui Ponta”. Cristian Jura (CNCD) explică „principiul inversării sarcinii probei”: „MAE va trebui să producă probe că nu s-a produs discriminarea” / Consiliul s-ar putea autosesiza, dar e „pe linie moartă”, mandatele membrilor s-au încheiat

Cele mai noi

Trimite acest link pe