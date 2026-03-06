Electrocasnicul care te zvântă de bani. Îți „umflă” factura la curent cu 36 lei, în fiecare lună

Într-o perioadă în care facturile la curent au crescut, tot mai multă lume caută să facă economie la energie. Însă, trăim într-o epocă în care aparatele electrocasnice fac legea în viețile noastre. Și nu toate consumă puțin.

Unul dintre ele te zvântă de bani și îți „umflă”, lunar, factura la curent cu 36 lei. Ei bine, este vorba despre mașina de spălat vase, cu un consum mediu pe ciclu de 1.5 kWh.

La 4-5 spălări pe săptămână, înseamnă 20 de spălări pe lună

Iar la 20 de spălări pe lună, consumul este de 1.5 x 20, ceea ce înseamnă 30 kwh.

Și la un tarif mediu de 1.2 lei/kwh, ne costă 36 lei pe lună (sau 1.8 lei/spălare).

Autorul mai recomandă…

Electrocasnicul care consumă într-o oră cât un frigider într-o lună întreagă. Este cel mai mare consumator din casă

Simpla setare a mașinii de spălat care reduce consumul de curent la jumătate

Ce temperatură minimă să setezi în locuință ca să nu răcești, potrivit experților

Cel mai ieftin curent electric din Europa, lecția Bulgariei pentru România. Am pierdut peste 20% din producția de energie electrică în ultimii 10 ani, caz unic în Europa. Românii sunt campioni la cele mai scumpe facturi

Cine sunt românii care vor primi ajutor de la stat pentru plata facturilor la curent și gaze. Condițiile pentru acordarea noilor vouchere

Cum sprijină Austria populația prin scăderi de TVA și energie mai ieftină, în timp ce Guvernul Bolojan crește impozitele și extinde povara fiscală

Cei 2 „vampiri energetici” din dormitor. Vom plăti 350 lei pe lună doar pentru aceste două electrocasnice

Singurele 3 aparate electrocasnice care consumă curent fără să le folosești. Soluția pe care să o urmezi, pentru a nu plăti o factură mai mare

Economie la curent. Ce dispozitive să nu lași niciodată în priză, atunci când pleci de acasă

Cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp. Mulți români fac această greșeală