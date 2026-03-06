Prima pagină » Actualitate » Electrocasnicul care te zvântă de bani. Îți „umflă” factura la curent cu 36 lei, în fiecare lună

06 mart. 2026, 17:02
Electrocasnicul care te zvântă de bani. Îți „umflă” factura la curent cu 36 lei, în fiecare lună

Într-o perioadă în care facturile la curent au crescut, tot mai multă lume caută să facă economie la energie. Însă, trăim într-o epocă în care aparatele electrocasnice fac legea în viețile noastre. Și nu toate consumă puțin.

Unul dintre ele te zvântă de bani și îți „umflă”, lunar, factura la curent cu 36 lei. Ei bine, este vorba despre mașina de spălat vase, cu un consum mediu pe ciclu de 1.5 kWh.

La 4-5 spălări pe săptămână, înseamnă 20 de spălări pe lună

Iar la 20 de spălări pe lună, consumul este de 1.5 x 20, ceea ce înseamnă 30 kwh.

Și la un tarif mediu de 1.2 lei/kwh, ne costă 36 lei pe lună (sau 1.8 lei/spălare).

