06 mart. 2026, 16:23, Știri externe
Donald Trump a cerut regimului Republicii Islamice Iraniene de la Teheran să capituleze NECONDIȚIONAT, la o săptămână după începerea Operațiunii „Epic Fury” de atacarea Iranului.

Președintele a spus că își dorește schimbarea regimului și că singura condiție pentru a face un „Iran măreț” este ca forțele militare iraniene să-și depună armele.

După bombardamentele americano-israeliene care au culminat cu uciderea Liderului Suprem Ayatollahul Ali Khamenei pe 28 februarie 2026, Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz și a  bombardat Iordania, Kuweit, Bahrain, Qatar, Oman,  Irak, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Cipru,Azerbaidjan și Turcia, vizând bazele militare ale SUA și ținte de infrastructură civilă, precum aeroporturi și hoteluri.

Trump  a cerut Iranului să se predea „necondiționat”

„Nu a fi o altă înțelegere cu Iranul decât o CAPITULARE NECONDIȚIONATĂ! După asta și o selectare atentă a Liderilor Măreți și Acceptabili, noi și foarte curajoșii și minunații noștri aliați și parteneri vom munci neoosit pentru a reconstrui Iranul din pragul distrugerii, pentru a-l face măreț economic, mai puternic și mai bun decât a fost înainte.  IRAN VA AVEA UN VIITOR MĂREȚ. FACEM IRANUL MĂREȚ DIN NOU (MIGA!).”, a scris președintele pe pagina de socializare Truth Social.

Trump a mai solicitat Iranului să capituleze „necondiționat” pe 17 iunie 2025, cu 5 zile înainte de bombardarea a trei centrale nucleare iraniene suspectate pentru că ar fabrica arme atomice.

Atunci, președintele a scris pe Truth Social: CAPITULARE NECONDIȚIONATĂ!

1945: Truman a cerut „capitularea necondiționată” a Japoniei

Ultimul președinte american care a solicitat capitulare necondiționată din partea unei țări cu care se afla într-un conflict a fost Harry S. Truman (democrat), pe 26 iulie 1945.

Președintele american de atunci, alături de alți lideri aliați, primarul britanic Winston Churchill (în ultima sa zi de mandat) și cu liderul chinez Chiang Kai-shek, i-au cerut Imperiului Japonez „capitularea necondiționată” prin Declarația de la Potsdam, după 4 ani de război în Oceanul Pacific și în Asia.

Winston Churchill și Harry Truman, în Conferința de la Potsdam. Sursa Foto: Imperial War Museums

Winston Churchill și Harry Truman, în Conferința de la Potsdam. Sursa Foto: Imperial War Museums

Dacă Japonia ignora cererea, avea să se înfrunte cu „o distrugere rapidă și totală”.  Declarația fusese emisă la 10 zile după „Trinity”, primul test nuclear al SUA.

Japonia a ignorat Declarația de la Potsdam și pe 6 august 1945, SUA au bombardat Hiroshima cu o bomba atomică. După cel de-al doilea bombardament atomic de la Nagasaki, Japonia a semnat capitularea necondiționată la 2 septembrie 1945, marcând sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Sursa Foto: The White House

