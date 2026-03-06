O investigație internațională coordonată de Eurojust a scos la iveală mecanismul din spatele unor atacuri cu colete autoaprinse trimise în mai multe țări europene. Ancheta, desfășurată împreună cu autorități din cinci state, indică implicarea unor persoane recrutate pentru operațiuni atribuite serviciului de informații militare al Federației Rusă.

Rețea internațională descoperită după incendii provocate de colete

O echipă comună de anchetă formată din autorități din Germania, Lituania, Olanda și Regatul Unit a reușit să identifice persoanele implicate într-o serie de incidente produse în rețelele poștale europene, în care mai multe colete s-au autoaprins în timpul transportului.

Cooperarea dintre state a început după ce mai multe pachete au luat foc în Germania, Polonia și Regatul Unit, provocând pagube în centre logistice și în sistemele de transport al coletelor.

Potrivit anchetelor, investigația a dus la identificarea a 22 de suspecți din Polonia și Lituania, despre care există suspiciuni că ar fi acționat în interesul serviciului de informații militare al Federației Ruse. Două dosare au fost deja trimise în instanță în cele două țări, iar procesele sunt așteptate să înceapă în cursul acestui an.

Cum au avut loc incidentele

În iulie 2024, patru colete au fost expediate din Lituania către destinații din Polonia și Regatul Unit.

Unul dintre pachete, care a trecut printr-un centru de sortare din Germania, a luat foc pe aeroportul din Leipzig chiar înainte de a fi încărcat într-un avion. Un alt colet a izbucnit în flăcări într-un depozit din Regatul Unit, iar un al treilea a ars într-un camion aflat în Polonia.

Cel de-al patrulea colet a fost interceptat de autorități înainte să se activeze dispozitivul incendiar, ceea ce a permis specialiștilor să analizeze mecanismul și potențialul său de distrugere.

Ancheta a mai descoperit și două pachete considerate „de test”, trimise în SUA și Canada, precum și alte două expedieri din Amsterdam către aceleași destinații.

Recrutare prin mesagerie online și plăți în criptomonede

Investigația a arătat că persoanele implicate ar fi fost recrutate prin intermediul unor aplicații de mesagerie online. Sarcinile au fost împărțite între mai mulți participanți, iar plata pentru operațiuni s-ar fi făcut frecvent în criptomonede.

Suspecții provin din Rusia, Letonia, Estonia, Lituania și Ucraina, iar mulți dintre ei se aflau în situații socio-economice dificile, potrivit anchetatorilor.

Autoritățile suspectează că activitățile acestora au fost coordonate în numele serviciului de informații militare rus.

Cooperare europeană pentru prevenirea altor incidente

Pentru a gestiona riscul unor atacuri similare, Eurojust a creat și finanțat echipa comună de anchetă care reunește procurori și polițiști din mai multe state europene. De asemenea, Europol a oferit sprijin operațional în timpul investigației.

Autoritățile au organizat mai multe reuniuni la sediul Eurojust pentru a corela informațiile din diferite anchete, a identifica posibile legături cu alte incendieri și a pregăti dosarele care urmează să fie judecate în Polonia și Lituania.

Investigațiile continuă, iar agenția europeană urmărește și alte cazuri similare care ar putea avea legătură cu operațiuni clandestine desfășurate pe teritoriul Europei de servicii de informații străine.

