Avocatul Poporului atacă la CCR reforma administrației publice. Guvernul Bolojan, acuzat că încalcă drepturi fundamentale

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu privire la Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, adoptată săptămâna trecută de Guvernul Bolojan. Deși oficial actul vizează creșterea capacității financiare a primăriilor, instituția susține că prevederile încalcă numeroase articole din Constituție, inclusiv dreptul la proprietate privată și protecția persoanelor cu handicap.

Principala critică a Avocatului Poporului este că acest act normativ modifică nu mai puțin de 34 de acte normative din domenii complet diferite. Din acest motiv, ordonanța nu are un obiect de reglementare clar și unic. Instituția avertizează că această manieră de a legifera afectează securitatea juridică și protecția socială.

”Contravin textelor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi art. 1 alin. (5) referitoare la principiul securităţii juridice (în componenta referitoare la principiul încrederii legitime) şi al previzibilităţii normei, art. 16 privind principiul egalităţii în drepturi, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 47 referitor la protecţia socială a cetăţenilor, art. 50 privind protecţia persoanelor cu handicap, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţir”, arată Avocatul Poporului în documentulş trimis Curţii.

Avocatul Poporului susține că Guvernul Bolojan folosește excesiv delegarea legislativă și transformă ordonanța de urgență într-un instrument general pentru a reglementa simultan politici publice diverse. În plus, sesizarea arată că ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domenii care afectează regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile electorale sau care vizează trecerea silită a unor bunuri în proprietate publică.

”Această manieră de legiferare afectează şi principiul încrederii legitime, derivat din art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie şi consolidat în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care impune stabilitate, coerenţă şi previzibilitate normelor juridice. Modificările numeroase, operate rapid şi fără legătură între ele, generează insecuritate juridică pentru cetăţeni şi instituţii, care nu mai pot anticipa evoluţia cadrului normativ. În plus, lipsa unei fundamentări unitare şi a unei justificări clare pentru fiecare intervenţie legislativă amplifică riscul unor interpretări divergente şi al aplicării neuniforme a legii”, consideră Avocatul Poporului.

